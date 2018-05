Rezník podľa Sulíka zničil dôveryhodnosť RTVS: Mali by odstúpiť

BRATISLAVA - Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník so svojimi najbližšími spolupracovníkmi, vedúcimi redakcií spravodajstva a publicistiky, zničili dôveryhodnosť RTVS, ktorú si toto verejnoprávne médium vybudovalo za jeho predchodcu. Myslia si to predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorých stanovisko k aktuálnej situácii vo verejnoprávnom médiu poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

"Dnes je RTVS v rozklade. S redaktormi spravodajstva solidarizuje celá novinárska obec vrátane iných redakcií RTVS. Jaroslav Rezník, Vahram Chuguryan, Petra Stano Maťašovská a Hana Lyons sa profesionálne skompromitovali a sú spájaní so snahami koaličných strán, najmä SNS a Smeru-SD, podriadiť si verejnoprávne médium svojim záujmom. To je zásadná diskvalifikácia a dôvod na odstúpenie z funkcií. Vyzývame ich, aby v záujme upokojenia atmosféry tak urobili a dali príležitosť parlamentu vybrať kvalifikovanejší tím do vedenia RTVS. Je nemysliteľné, aby občania na Slovensku platili koncesionárske poplatky a súčasne boli svedkami normalizačných praktík z tých najtemnejších dôb mečiarizmu," píše sa v stanovisku SaS, pod ktorým sú podpísaní predseda SaS Richard Sulík, podpredsedníčka NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová a poslankyňa NR SR a tímlíderka SaS pre kultúru Renáta Kaščáková.

Podľa liberálov RTVS v súčasnosti prestáva plniť svoje zákonom určené poslanie byť objektívnym, vyváženým a nestranným verejnoprávnym médiom. "Za príkladmi netreba chodiť ďaleko. RTVS v stredu neponúkla divákom žiadnu informáciu z tlačovej besedy strany SaS, ktorá bola venovaná Dňu slobody tlače a zaznela na nej aj kritika vedenia RTVS," dodávajú liberáli.

Rezník vo štvrtok na Výbore NR SR pre kultúru a médiá vysvetľoval situáciu v RTVS členom výboru. Vyhlásil, že žiadna politická moc nezasahovala, nezasahuje a nebude zasahovať do vysielania RTVS. "Zároveň zdôrazňujem, že kým na tomto poste budem, nebude do vysielania RTVS zasahovať ani žiadna iná moc," povedal Rezník.

Na výbore vystúpil na základe návrhu podpredsedu parlamentu a člena výboru Bélu Bugára (Most-Híd). Exminister kultúry a člen výboru Marek Maďarič (Smer-SD) považuje situáciu v RTVS za kritickú. "Ak 60 redaktorov napíše list verejnosti, toto nie je znak dobrej situácie,“ povedal. Veľký podiel viny na súčasnej situácii v RTVS majú podľa Maďariča aj politici. "Tí, ktorí pred voľbou nového generálneho riaditeľa obviňovali RTVS, že je protivládna, tí, ktorí politickú nomináciu nadradili nad profesionálne schopnosti," povedal.