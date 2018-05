Beňová o situácii v RTVS: Personálne zmeny sú prirodzené, k tomuto by však viesť nemali

Jaroslav Rezník a Michal Dzurjanin

BRATISLAVA - Každý jeden z riaditeľov, ktorí do verejnoprávneho telerozhlasu, respektíve pred tým do televízie a rozhlasu, aj v minulosti prišli, robili isté personálne zmeny. Uviedla to europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD), podľa ktorej to je prirodzené, no nemalo by to viesť k oslabovaniu dôvery verejnosti vo vysielanie. Ako europoslankyňa pripomenula, novinári potrebujú slobodu pre výkon svojho povolania v každom jednom členskom štáte Európskej únie (EÚ), Slovensko nevynímajúc.