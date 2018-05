Danko na návšteve Luxemburska: Môže nám byť príkladom v diplomacii i úcte k štátu

LUXEMBURG - Luxembursko môže byť Slovensku príkladom v šikovnej diplomacii a úcte, akú jeho občania majú k štátu a k poslancom. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) počas svojej dvojdňovej oficiálnej návštevy Luxemburska.

"To, čo by sme sa my, mladý 25-ročný štát, mali od Luxemburska učiť je, z akou úctou a pompou oni pristupujú k legislatíve, k poslancom, ako sa vzájomne správajú poslanci medzi sebou," povedal šéf NRSR po návšteve historickej budovy luxemburského parlamentu, ktorá podľa neho takúto úctu v ľuďoch vzbudzuje.

Danko sa vo štvrtok stretol s predsedom luxemburskej Poslaneckej snemovne Marsom Di Bartolomeom, s ktorým sa zhodli, že obe krajiny spája veľmi veľa vecí. Danko vyzdvihol podporu, ktorú Slovensko z luxemburskej strany dostáva, či už je to v oblasti zahraničnej politiky, presadzovaní záujmov alebo ide o výmenu informácií o témach, ako je kybernetická bezpečnosť.

Predseda NR SR rokoval aj s luxemburským premiérom Xavierom Bettelom. Okrem posilňovania vzájomných vzťahov medzi krajinami otvorili aj otázky budúcnosti Európskej únie. Spomenuli i priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré Slovensko preberie budúci rok.

Danko Bettela taktiež informoval o situácii okolo vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Luxemburský premiér zdôraznil, že "transparentnosť je v takejto situácii najpodstatnejšia".

V piatok má šéf slovenského parlamentu na programe má aj návštevu obce Schengen, kde si pozrie pamätník podpisu Schengenskej dohody a Schengenské múzeum. V popoludňajších hodinách ho vo svojom paláci prijme luxemburský veľkovojvoda Henri.