Danko v Luxembursku: Nevyhostiť ruských diplomatov nebol hriech

"Luxembursko nevypovedalo ruských diplomatov a sme toho názoru, že svet má veľké problémy, ktoré bez Ruska nedokáže vyriešiť," uviedol Bartolomeo. Danko s ním súhlasil a uviedol, "že Slovensko neurobilo nič neštandardné a netradičné a že nebol žiaden hriech nevyhostiť ruských veľvyslancov. To, čo sme doma ťažko argumentovali, sa mi dnes aj na medzinárodnej scéne len potvrdzuje, a to je to, že na zahraničnej scéne netreba konať unáhlene."

Partneri hovorili aj o vražde slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Predseda luxemburskej snemovne povedal, že sa ho dráma vraždy Jána Kuciaka veľmi dotkla, keďže on sám dlho pôsobil ako novinár. "Vítam všetko úsilie vyvinuté na to, aby sa našiel vrah tohto novinára, pretože sloboda tlače, sloboda prejavu, právny štát i solidarita sú základné hodnoty EÚ a my v týchto oblastiach nemôžeme robiť kompromisy," uviedol Bartolomeo. "Som veľmi rád, že naši partneri vnímajú to, že je vytvorený medzinárodný vyšetrovací tím, a všetci si želáme, aby ten blázon a šialenec, ktorý to urobil, zhnil v base," vyhlásil Danko.

Pri diskusiách sa partneri dotkli aj témy migrácie. Predseda luxemburskej Poslaneckej snemovne uviedol, že prisťahovalectvo pre jeho krajinu nikdy neznamenalo nebezpečenstvo. "Vždy sme ho vnímali ako príležitosť," dodal a zdôraznil, že až 47 percent obyvateľov Luxemburska tvoria prisťahovalci. Bartolomeo slovenský prístup v otázke migrácie označil za "rozumný". Obaja predsedovia skonštatovali, že slovensko-luxemburské vzťahy sú na výbornej úrovni. Zhodli sa, že budú pracovať na ich posilňovaní.

Danko pozval na Slovensko zástupcov krajín Beneluxu

V rámci nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) pozval na Slovensko zástupcov krajín Beneluxu. Oznámil to vo štvrtok počas svojej oficiálnej návštevy Luxemburského veľkovojvodstva.

Podľa Danka je podstatné, aby sa formát V4-Benelux posilňoval. Návšteva by sa podľa neho mohla uskutočniť budúci rok. Slovensko predsednícku štafetu vo V4 preberie 1. júla. Predsedu Národnej rady SR čaká vo štvrtok v Luxemburgu rokovanie s tamojším predsedom Poslaneckej snemovne Marsom Di Bartolomeom. V piatok sa predseda slovenského parlamentu stretne s luxemburským veľkovojvodom Henrim a predsedom vlády Xavierom Bettelom.

Andrej Danko sa s partnermi plánuje rozprávať o nových možnostiach rozvoja bilaterálnych vzťahov, predovšetkým na parlamentnej úrovni. Dotkne sa aj témy budúcnosti európskej integrácie. Na programe predsedu parlamentu SR je aj návšteva obce Schengen, kde si prehliadne pamätník podpisu Schengenskej dohody a Schengenské múzeum.