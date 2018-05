Pellegrini v Berlíne: Merkelová príde do Bratislavy, ocenila naše proeurópske smerovanie

BRATISLAVA - Únos vietnamského občana z Nemecka, nový návrh viacročného finančného rámca EÚ, migrácia, plynovod Nord Stream 2, ale aj hospodárska spolupráca boli témy spoločného rokovania nemeckej kancelárky Angely Merkelovej so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim.

Ten bol dnes na svojej prvej návšteve Nemecka, predtým navštívil Prahu, bruselské inštitúcie a Poľsko. V Berlíne ho prijal aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Ako dnes na tlačovej konferencii povedala šéfka nemeckej vlády, v prípade únosu Trinh Xuan Thanha je zo slovenskej strany maximálna súčinnosť a výmena informácií je bez problémov.

Pellegrini už dnes informoval, že Slovensko si predvolá vietnamského veľvyslanca pre podozrenia, že občana Vietnamu, ktorý v Nemecku žiadal o azyl, mohli uniesť na palube slovenského vládneho špeciálu. Po rokovaní s Merkelovou priznal, že tieto informácie sa k nemu dostali na stôl až v posledných dňoch, prisľúbil ale, že Slovensko bude naďalej poskytovať všetky relevantné informácie. Nemá však informácie o tom, že by občan s jeho menom cestoval do Moskvy na palube slovenského špeciálu. Úzku spoluprácu medzi príslušnými orgánmi potvrdila aj Merkelová.

Témou rokovania bola aj migrácia. Tu pretrvávajú rozdiely, do júnovej Európskej rady, keď má byť hotový návrh azylového systému EÚ, chcú ostať v kontakte a svoje pozície čo najviac zblížiť. Nemecká kancelárka ale ocenila spoluprácu s tretími krajinami hlavne v súvislosti s ochranou vonkajšej hranice, kde sa podľa nej Slovensko „intenzívne angažuje“.

Hoci Berlín a Bratislava majú rozdielne názory na migráciu, Merkelová ocenila proeurópske smerovanie slovenskej vlády. Pellegrini nemeckú kancelárku informoval aj o prioritách slovenského predsedníctva vo Visegrádskej skupine. Zároveň ju pozval na rokovanie do Bratislavy vo formáte V4+, Merkelová podľa jeho slov pozvanie prijala. Slovenský premiér sa vrátil aj k memorandu o posilnenej spolupráci, ktoré ministri zahraničných vecí podpísali vlani v auguste. Na základe tohto memoranda by mal vzniknúť aj akčný plán, ktorý expertom povie, akým témam sa majú venovať. Jedna z takýchto tém by mohla byť výučba nemčiny na Slovensku.

Partneri hovorili aj o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 až 2027, ktorý dnes predstavila Európska komisia. Nemecká kancelárka dúfa, že dokážu pohnúť ďalej s kohéziou a potvrdila, že pokiaľ ide o eurozónu, Slovensko a Nemecko majú podobné postoje. Merkelová rozumie, prečo je plynovod Nord Stream 2 pre Slovensko, ale aj Ukrajinu citlivá otázka.

Vďaka výstavbe tohto plynovodu vedúceho z Ruska priamo do Nemecka by totiž Slovensko aj Ukrajina prišli o príjmy za tranzit. Zároveň sa Slovensku poďakovala za reverzný tok plynu na Ukrajinu a prisľúbila podporu slovenskému eurokomisárovi pre energetickú úniu Marošovi Šefčovičovi pri vyjednávaní s Ukrajinou.

Pellegrini pripomenul, že Nemecko je pre Slovensko najvýznamnejším obchodným partnerom, pričom krajiny vlani dosiahli rekordný vzájomný obrat. Obe krajiny spája automobilový priemysel, Volkswagen patrí k najvýznamnejším zamestnávateľom na Slovensku. Premiér ale vyzdvihol, že v debate o priemysle sa treba sústrediť aj na také oblasti ako digitalizácia, autonómne autá, umelá inteligencia či priemysel 4.0. Všetko toto bude podľa neho tvoriť výzvu pre sociálne systémy krajín EÚ a je vďačný, že nemecká kancelárka tieto témy otvára.

Partneri sa na tlačovej konferencii venovali clám na hliník a oceľ, ktoré zaviedol Washington. Európska únia z americkej administratívy dostáva výnimku, ktorá sa zatiaľ obnovuje na mesačnej báze, Únia však žiada trvalú výnimku. Podľa Merkelovej by komisárka Cecilia Malmström mala dostať mandát na vyjednávanie za Úniu ako celok, aby vyjednala trvalú výnimku.

Pellegrini v tejto súvislosti povedal, že priemyselná výroba Nemecka a Slovenska je tak prepojená, že ak Nemecko vyjednáva podmienky z USA, tak de facto vyjednáva aj za produkty, ktoré sa vyrábajú na Slovensku. „Pozícia Slovenska bude blízka nemeckej pozícii. V tomto bude mať našu plnú podporu,“ povedal šéf slovenskej vlády. Merkelová sa dotkla aj zmeny vlády. Myslí si, že Slovensko robí všetko pre vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Merkelová na jeseň navštívi Slovensko

Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová prijala pozvanie predsedu slovenskej vlády Petra Pellegriniho na návštevu Slovenska. Pellegrini to oznámil v stredu po stretnutí s Merkelovou v jej úrade. Návšteva sa uskutoční na jeseň, šéfka nemeckého kabinetu sa zúčastní rokovania krajín Vyšehradskej štvorky vo formáte V4 + Nemecko.