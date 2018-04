Platy vo verejnej a štátnej sfére sa v roku 2019 razantne zvýšia, avizuje Fico

Vyhlásenie po koaličnej rade.

BRATISLAVA - V roku 2019 sa razantne zvýšia platy vo verejnej správe, štátnej správe, učiteľom a zdravotným sestrám. Vyhlásil to po rokovaní Koaličnej rady predseda strany Smer-SD Robert Fico. Ku konkrétnym číslam sa však zatiaľ nechcel vyjadriť. Bývalý premiér taktiež avizoval viaceré opatrenia v sociálnej oblasti, avšak ani pri nich nekonkretizoval bližšie detaily. "Bolo by netaktické, keby sme povedali nejaké čísla, chceme hovoriť so sociálnymi partnermi," povedal Fico.