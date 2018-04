Osudová chyba Smeru: Predčasné voľby mu mohli zachrániť kožu, odkazuje odborník

Politológ a pedagóg Radoslav Štefančík si myslí, že súčasný premiér Peter Pellegrini nemá takú výraznú mobilizačnú silu ako jeho predchodca Robert Fico a Smer bude podľa neho v takejto zostave postupne upadať. „Pomalšie, a možno jedno volebné obdobie ešte vydrží ako relevantný hráč, s ktorým treba počítať pri tvorbe novej vlády, ale potom už nastane jeho definitívny koniec," vysvetľuje.

Ako veľká chyba Smeru, ktorý v posledných prieskumoch klesol takmer pod 20%, sa nakoniec môže ukázať odmietnutie predčasných volieb, najmä ak by sa konali po lete. „Kauza popravy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej by možno dovtedy zapadla prachom, podobne ako kauza alobal, Bašternák, cétečko, paralelné financovanie, teta Anka, masér Kostka a iks ďalších. Do košiara Smeru by sa tak mohli vrátiť zblúdilé ovce a všetko by bolo po starom," tvrdí Štefančík.

Peter Pellegrini

Zlepšovanie povesti

Podľa ďalšieho politológa Juraja Marušiaka sa Smer usiluje zlepšiť povesť v očiach voličov, robí to však až po desiatich rokoch vládnutia. Ako príklad uvádza prísľub zvýšenia platov zamestnancov vo verejnom sektore - to však Smer robí v situácii, keď mzdy v tejto sfére v niektorých prípadoch nedosahujú ani úroveň minimálnej mzdy. „Ak chce Smer znova naštartovať, mal by urobiť hlbokú sebareflexiu čo najskôr, aby pred voľbami vystupoval ako konsolidovaná sila," uvádza.

Upozorňuje ale, že silnou stránkou Smeru sú protivníci. „Práve ich verejné vystupovanie a postoj k voličom, ktorí patria medzi potenciálnych voličov Smeru, môže prispieť ku konsolidácii pozícii tejto strany," hovorí, dodáva však, že by sa na to nemal spoliehať donekonečna.

Nevhodná nominácia

Obaja politológovia reagovali aj na nomináciu Denisy Sakovej na post ministerky vnútra. Marušiak sa vyjadril, že politicky nominácia vhodná nie je s ohľadom na minulosť, zároveň však dodáva, že sa voči nej neobjavili žiadne konkrétne výhrady.

„S ohľadom na to, že dlhé roky patrila medzi blízkych spolupracovníkov R. Kaliňáka, to určite vyvolá negatívne reakcie, ale keďže voči nej nevyslovili námietky ani koaliční partneri, neexistujú prekážky pre jej vymenovanie," myslí si.

Denisa Saková

Marioneta Saková

Štefančík zároveň tvrdí, že Saková je nielen pravá ruka bývalého ministra vnútra, ale marioneta vplyvných ľudí z pozadia strany Smer a nie je vhodnou kandidátkou z perspektívy slušného Slovenska.

„Pani Saková nielenže nasledovala, ale kryla chrbát Robertovi Kaliňákovi. Jej nástupom sa síce mení človek na čele ministerstva, ale nemení sa zostava, ktorá túto krajinu ovláda z pozadia. Rovnako sa nemení systém spravovania tejto krajiny. A to je na tom smutné," hovorí Štefančík.

Konflikt prezidenta a Smeru

Menovanie Sakovej sa nepáčilo ani prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý povedal, že nie je spokojný. Marušiak vysvetľuje, že Kiska môže konať iba v rozsahu, ako umožňuje Ústava SR a nebolo by to prvýkrát, čo by hlava štátu menovala za ministra človeka, ktorý jej je proti srsti.

Vyjadrenia na adresu budúcej ministerky sú podľa neho súčasťou pokračujúceho konfliktu medzi prezidentom a stranou Smer. „Znamená to iba toľko, že kohabitácia prezidenta a terajšej vlády bude plná konfliktov, minimálne verbálnych. Dúfajme, že po skúsenostiach s politickým konfliktom medzi V. Mečiarom a M. Kováčom tento konflikt nedosiahne takých rozmerov, že bude ohrozovať fungovanie ústavných orgánov štátu," uzatvára Marušiak.

Robert Fico a Andrej Kiska

Nesvojprávny Pellegrini

Štefančík vysvetľuje, že ide o akýsi konflikt civilizácií. Na jednej strane podľa neho stojí moderný svet slušnosti, zodpovednosti a úcty k zákonom, pričom na tej strane druhej existuje svet rýchlozbohatlíkov, tunelárov verejných zdrojov, ľudí bez úcty k princípom spravodlivosti a právneho štátu.

„Existencia nesvojprávneho predsedu vlády Petra Pellegriniho visí na šnúrkach od Ficových a Kaliňákových gatí a je smutné, že svet Petra Pellegriniho sa zatiaľ riadi princípmi tej druhej, dekadentnej civilizácie," dodáva Štefančík.