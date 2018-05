Rekonštrukcia internátov napreduje: Vysoké školy by už mali mať peniaze, povedal Kažimír

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír (SMER-SD)

BRATISLAVA - Vysoké školy by už mali mať na svojich účtoch peniaze na rekonštrukciu internátov. Vláda tak rozdelila prvých 20 miliónov eur. Povedal to dnes počas pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok v NR SR minister financií Peter Kažimír s tým, že na Slovensku máme tri typy internátov podľa ich havarijného stavu - A, B a C, pričom až 90 percent z nich je v tej najhoršej C kategórii.