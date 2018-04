Politici reagujú na koniec Gašpara: Rozhodnutie vítajú, prvý dobrý krok Pellegriniho

BRATISLAVA – Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) dúfa, že sa polícii do odchodu Tibora Gašpara z funkcie policajného prezidenta podarí vyriešiť prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako dnes povedal Hrnko, mala by to byť Gašparova ambícia.

„Aspoň by mal naznačiť, kde treba hľadať aktéra vraždy,“ povedal. Podľa Hrnka Gašpar zanecháva políciu v lepšej kondíciim ako ju prevzal. „Verím, že očistí svoje meno od kritiky ľudí, ktorí jeho prácu neoprávnene kritizovali,“ dodal Hrnko.

Tibor Gašpar skončí k 31. máju tohto roka vo funkcii policajného prezidenta. Vyhlásil to dnes premiér Peter Pellegrini, ktorý je poverený riadením rezortu vnútra. Ako vysvetlil, dohodol sa na tom s Gašparom. Podľa Pellegriniho je polícia bezpečnostnou zložkou v rámci ktorej je potrebné postupne pripraviť prechod kompetencii. Do konca mája by sa podľa neho malo podariť nájsť za Gašpara primeranú náhradu v podobe dočasného vedenia. Pripomenul, že v pripomienkovom konaní je zároveň návrh zákona, v rámci ktorého sa bude vedenie polície vyberať po novom, prostredníctvom výberového konania.

Most-Híd rozhodnutie premiéra odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara z funkcie považuje za konštruktívne. Ako dnes povedala hovorkyňa strany Klára Debnár, ide o krok, ktorý bol potrebný aj v záujme nápravy pokriveného obrazu Policajného zboru.

Rozhodnutie Pellegriniho považuje Krajniak za dobrý prvý krok

Koniec Tibora Gašpara vo funkcii policajného prezidenta je podľa poslanca Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Milana Krajniaka dobrý prvý krok, ktorý predseda vlády Peter Pellegrini urobil. Ďalší vývoj situácie v spoločnosti podľa neho bude závisieť od toho, či skutočne dôjde k obmene vo vedení policajného zboru. "Vzhľadom na to, že nie je ustanovený prvý policajný viceprezident, dokážem chápať, že si chce Pellegrini nechať čas, aby si situáciu vo vedení policajného zboru premyslel," povedal Krajniak. Podľa neho by sa policajným prezidentom mal stať človek, ktorý nebude závislý na nikom zo zákulisia.

Kollár: Je vidieť, že premiér Pellegrini začína byť autonómnejší

Je vidieť, že predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) začína byť autonómnejší. Vyhlásil to líder opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý sa pýta "Máme si myslieť, že sa začína vymykať spod kontroly štátnej mafie?" Reagoval tak na premiéra, ktorý v utorok oznámil, že sa dohodol s policajným prezidentom Tiborom Gašparom na tom, že skončí vo funkcii najneskôr koncom mája. "Bolo to jediné možné rozumné riešenie, ktoré Pellegrini urobil. Toto rozhodnutie mohol urobiť už v pondelok (16.4.) a mohol tak ušetriť Tomáša Druckera," skonštatoval Kollár.

KDH: Gašpar by mal odísť najneskôr k začiatku mája

Argumentácia, že rýchle odstúpenie policajného prezidenta by znamenalo destabilizáciu policajného zboru je podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) nepoctivá. "Niečo tu nesedí. Robert Fico rezignoval zo dňa na deň a svet ani Slovensko sa nezrútilo," uvádza sa v stanovisku kresťanských demokratov, ktoré poskytol Stano Župa z komunikačného oddelenia hnutia.

"Pôsobenie Tibora Gašpara v pozícii policajného prezidenta ešte mesiac a pol, vzhľadom na aktuálne okolnosti, je neprípustné. Preto požadujeme, aby odstúpil najneskôr k 1. máju," uvádza sa ďalej v stanovisku KDH.

Galko: Nie je žiaden dôvod na to, aby Gašpar mesiac a pol zostával vo funkcii

Nie je žiaden dôvod na to, aby Tibor Gašpar ďalší mesiac a pol zostával vo funkcii policajného prezidenta. Povedal to podpredseda SaS Ľubomír Galko s tým, že takto sa vynárajú podozrenia, že zostáva preto, aby ešte niečo pozametal. "Mal odstúpiť okamžite," uviedol Galko.

Dnes podľa Galka strana Smer-SD predviedla frašku a chaos, keď podal demisiu minister vnútra Tomáš Drucker a o pár hodín neskôr Peter Pellegrini ohlásil odchod Gašpara. "Jeho odchod je výsledok tlaku verejnosti," povedal Galko, podľa ktorého verejnosť musí vydržať a v tlaku pokračovať. "Treba systémové zmeny," uviedol. Je presvedčený, že viacerí policajní funkcionári majú prepojenie na organizovaný zločin. "Verejný a opozičný tlak bude musieť pokračovať. Toto by mal byt len začiatok," vyhlásil. Trvá však na tom, že jediným riešením tejto situácie sú predčasné voľby, lebo súčasná vláda a Smer-SD nedokážu chaos a destabilizáciu ukončiť.

Remišová víta rozhodnutie Pellegriniho a verí, že nový prezident nebude napojený na finančné skupiny

Predsedníčka parlamentného poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová víta rozhodnutie premiéra Petra Pellegriniho ukončiť pôsobenie Tibora Gašpara na poste policajného prezidenta. „Verím, že na miesto dočasného prezidenta policajného zboru vyberie minister vnútra človeka, ktorý bude profesionál a hlavne nebude prepojený na finančné skupiny, alebo oligarchov v pozadí vládnej koalície,“ povedala dnes Remišová. Polícia podľa nej potrebuje znovu získať dôveru ľudí a účinne riešiť kriminalitu, ktorá ľudí trápi, vrátane korupcie na najvyšších miestach. „Doteraz to tak nebolo,“ konštatovala.

Premiér zároveň oznámil, že bude pokračovať v príprave novely zákona o Policajnom zbore. „My sa plánujeme do prípravy konštruktívne zapojiť, no súčasné znenie novely, ktorá je v pripomienkovom konaní, je len dymovou clonou. Po novom voľba policajného prezidenta bude len politickým divadlom, v zásade polícia a minister vnútra bude mať v navrhovanej výberovej komisii šesť členov zo siedmich. Profesionálny a objektívny výber nezaručí ani vypočutie pred branno-bezpečnostným výborom parlamentu, keďže aj v tomto výbore má vládna koalícia väčšinu. Navyše policajný prezident bude prakticky neodvolateľný, po novom sa jeho funkčné obdobie mení na sedem rokov,“ zdôraznila.

Ide o nový model v policajnom systéme a hrozí podľa nej zabetónovanie sa vo funkcii, ako sme to videli napríklad u špeciálneho prokurátora Kováčika. Podľa Remišovej táto zmena navrhovaná vládnou koalíciou môže v budúcnosti po zmene vlády zabrániť účinnému vyšetrovaniu a stíhaniu politicky citlivých káuz.

Koniec Tibora Gašpara je podľa predsedu OĽaNO Igora Matoviča veľké víťazstvo ľudí vytrvalo požadujúcich jeho odchod. „Avšak zbytočné naťahovanie času do konca mája považujeme za zbytočné zahrávanie sa s dôveryhodnosťou polície. Tibor Gašpar je škodnou Policajného zboru a preto by v ňom nemal zostať už ani minútu,“ povedal.

SaS: Gašpar mal odstúpiť okamžite, vyzerá to, ako by mal ešte niečo pozametať

Policajný prezident by nemal odstúpiť koncom mája, ale okamžite. Myslí si to podpredseda SaS Ľubomír Galko. Polícia má podľa neho nastavený systém fungovania a nikto nie je nenahraditeľný. "Teraz sú na mieste otázky, či tam ešte mesiac a pol nezostáva práve preto, aby ešte niečo pozametal," konštatuje Galko na svojom facebookovom profile.

Odstúpenie ministra vnútra a následné oznámenie odchodu policajného prezidenta považuje za "frašku a chaos". Zároveň vyzýva verejnosť, aby pokračovala vo vyvíjaní tlaku na zmenu niektorých policajných funkcionárov. "V Policajnom zbore je množstvo iných policajných funkcionárov, kde je podozrenie, že sú do polície nasadení oligarchami a majú prepojenie na organizovaný zločin," tvrdí.