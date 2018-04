VIDEO Druckerov odchod ho nezastavil: Toto je skutočný dôvod jeho konca, tvrdí Matovič

Ako uviedol Matovič na dnešnej tlačovej konferencii, práve ďalšie pochybné obchody pri Trnave mohli byť skutočným dôvodom na odchod Tomáša Druckera z postu ministra vnútra. Matovič povedal, že podľa verejne dostupných zmlúv kúpili v Špačinciach podnikatelia Peter Marhula a Dušan Dvorecký parcely od Slovenského pozemkového fondu za 59 centov za meter štvorcový v celkovej rozlohe takmer 30 hektárov s tým, že tu vznikne ovocný sad.

V prípade, že by deklarovaný zámer nebol dodržaný, môže do celého procesu zasiahnuť pozemkový fond, ktorý má na parcely desaťročné predkupné právo. V prípade, že by sa tak nestalo a 10-ročná lehota uplynula, podnikatelia by mohli namiesto ovocia predávať stavebné parcely. Matovič je presvedčený, že sa neskôr môžu predávať pozemky určené na výstavbu až za 50 či 60 eur za meter štvorcový, čo by podľa neho spôsobilo štátu stratu miliónov eur. Vyzval preto Slovenský pozemkový fond, aby obchody podnikateľov blízkych manželom Druckerovým dôkladne preveril a zastavil megabiznis na úkor všetkých občanov.

Predaj lukratívnych pozemkov

"Nerozumel som tomu, prečo pán Marhula predal lukratívne pozemky v Trnave manželke pána Druckera za smiešne peniaze, keď ide o parcely, na ktorých sa môže o pár rokov stavať a budú mať mnohonásobne vyššiu hodnotu. Stačilo mi pár klikov na internete a odpoveď sa nachádza opäť v obci Špačince. Iba kúsok od pozemkov, ktoré rovnako kúpila extrémne výhodne pani Druckerová, sa nachádzajú dve parcely, ktoré majú spolu približne 30 hektárov. Jednu odkúpila spoločnosť LAGO INVESTMENT s.r.o., za ktorou stojí Dušan Dvorecký, a druhú NowNotLater s.r.o., kde figuruje Peter Marhula - obaja blízki manželom Druckerovým. Týmto pánom stačilo deklarovať, že na pozemkoch vznikne ovocný sad a Slovenský pozemkový fond im ich odpredal za 59 centov za meter štvorcový. Na čele pozemkového fondu stála vtedy súčasná ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nom. SNS). Vyzývam preto šéfa tohto fondu, aby sa na tieto predaje dôkladne pozrel a zastavil tento megabiznis," uviedol Matovič.

Podľa Matoviča bude rozhodujúce čo spraví pozemkový fond, ktorý má predkupné právo na odkúpenie týchto pozemkov naspäť. Môže sa tak stať v prípade, že za spomínaných desať rokov nevzniknú na parcelách deklarované projekty, teda ovocné sady. Matovič tvrdí, že obdobné pozemky sa v Špačinciach predávajú za mnohonásobne vyššie ceny, a preto je podľa neho zrejmé, že boli kupované práve za účelom neskoršieho predaja na stavebné účely.

"Nedá sa to dokázať priamo, ale postupne vychádzajú na povrch nové a nové podozrenia, ktoré presne k tomuto smerujú. Veď si zoberme, že tieto pozemky sú len zopár metrov od zastavanej plochy. Ak by som chcel ja osobne zriadiť ovocný sad, nechcel by som odkúpiť parcely vedľa zastavanej plochy. Takéto sady môžu predsa vzniknúť aj kilometer od obce, preto si myslím, že zámer biznisu je jednoznačný, a síce predávať neskôr stavebné pozemky," uzavrel Matovič.

Igor Matovič ešte v pondelok 9. apríla poukázal na to, že Tomáš Drucker pravdepodobne zobral úplatok 1 380 000 eur, keď jeho manželka kúpila pozemky v hodnote jeden a pol milióna eur za 120 tisíc eur. Matovič sa pýtal, či je to bol úplatok za to, že bol tak štedrý a zatajoval zmluvy s firmou REMPO, keď bol šéfom Slovenskej pošty. Matovič poukázal na to, že Tomáš Drucker „futroval“ firmu REMPO štátnymi zákazkami za desiatky miliónov eur.

Hovorí o podnikateľskom zázraku

Keď sa stal ministrom, jeho žena založila Logaro s.r.o. a do nej "pristáli" pozemky v rozlohe 34 tisíc metrov štvorcových v obci Špačince a v Trnave za 120-tisíc eur od firmy Mlynské pole, kde spoločníkmi sú manželia Dvoreckí. Pozemky mali aj inžinierske siete. Podľa Matoviča majú v súčasnosti hodnotu jeden a pol milióna eur.

Matovič sa preto pýtal, ako sa podaril takýto podnikateľský zázrak s ľudmi, s ktorými podpisoval zmluvy ako šéf pošty a zároveň ponúkol Druckerovi, že dané parcely odkúpi za dvojnásobok. Spoločnosti Rempo aj Mlynské pole sa od zverejnených podozrení ostro dištancovali. Drucker akékoľvek podozrenia z konfliktu záujmov poprel, podľa jeho stanovísk išlo o bežné podnikateľské aktivity jeho manželky.