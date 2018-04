Paška: Rešpektujem Gašparovo rozhodnutie, nový minister sa bude hľadať ťažko

"Treba zachovať rozhodovací systém, kde o osobe policajného prezidenta rozhoduje minister, ktorý má všetky dostupné informácie o jeho práci. Nie je šťastné, ak do hodnotenia vstupujú politici a široká verejnosť," myslí si Paška.

Pripúšťa, že hľadania Druckerovho nástupcu v rezorte vnútra bude zložité. Bolo by podľa Pašku dobré hľadať odborníka, ktorý sa v rezorte orientuje a nie krízového manažéra. Je presvedčený, že takí ľudia v tejto brandži sú.

Tibor Gašpar zatiaľ ostáva vo funkcii policajného prezidenta. Oznámil to na tlačovej konferencii s tým, že je profesionál, nepolitik a zodpovednosť za jeho pôsobenie musí zobrať do rúk minister vnútra. Ak ho požiada, aby odišiel, urobí to. Gašpar si nemyslí, že on ako osoba je ten, kto polarizuje spoločnosť.

Drucker podá v utorok demisiu do rúk prezidenta SR Andreja Kisku. Hlava štátu poverí dočasným vedením rezortu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).