Za Druckerovou demisiou je prejav rezignácie, myslí si politologička

„Ja to vidím tak, že keďže nenašiel dôvod, pre ktorý by mal T. Gašpara odvolať, tak to radšej odpískal sám, lebo nevedel, ako má celý problém vyriešiť,“ uviedla politologička. Je presvedčená, že rozhodnutie ovplyvnil aj veľký tlak verejnosti, ktorému bol minister vystavený i medializovaná kauza okolo pozemkov, ktoré získal so svojou manželkou v Trnave a okolí.

Malová je zároveň presvedčená, že väčší signál pre policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby sám odstúpil, už nebude. "Ak to ani teraz nepochopí a neurobí, tak nad tým ostáva rozum stáť," zdôraznila politologička. Drucker v pondelok oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara nie je podľa neho správne ani spravodlivé. Pre demisiu sa rozhodol preto, že nechce prispievať k polarizácii spoločnosti.

Drucker nastúpil do funkcie ministra vnútra po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) pred mesiacom a vzal si čas na rozhodnutie o Gašparovej budúcnosti. Gašparov odchod žiadajú ľudia na protestoch, opozícia aj prezident SR Andrej Kiska. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) považuje Gašpara za profesionála, ale avizoval, že bude rešpektovať rozhodnutie ministra.