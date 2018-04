V súčasnej vládnej koalícii už nie je nikto, kto by polícii vrátil dôveru, myslia si v SaS

BRATISLAVA - Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) nepozbieral silu na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, ani nebol ochotný podvoliť sa vedeniu Smeru-SD, ktoré na neho tlačilo, aby Gašpara vo funkcii nechal. Myslí si to podpredseda SaS Ľubomír Galko. Podľa liberálov nemožno v súčasnej koalícii nájsť človeka na uvoľnený post ministra, ktorý by vrátil polícii dôveru.

Demisia podľa Galka usvedčuje Druckera z toho, že nedokázal svoju novú funkciu pretaviť do správnych rozhodnutí. "Je vylúčené, aby sa po Druckerovej demisii našiel v súčasnej vládnej koalícii človek, ktorý nastúpi do tejto uvoľnenej funkcie s vôľou meniť veci k lepšiemu a prinavrátiť Policajnému zboru stratenú dôveru. Požiadavka na predčasné voľby je o to naliehavejšia," doplnil Galko.

Drucker v pondelok oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara nie je podľa neho správne ani spravodlivé. Pre demisiu sa Drucker rozhodol preto, že nechce prispievať k polarizácii spoločnosti.

Drucker nastúpil do funkcie ministra vnútra po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) pred mesiacom a vzal si čas na rozhodnutie o Gašparovej budúcnosti. Gašparov odchod žiadajú ľudia na protestoch, opozícia aj prezident SR Andrej Kiska. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) považuje Gašpara za profesionála, ale avizoval, že bude rešpektovať rozhodnutie ministra.