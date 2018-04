VIDEO Gašpar oznámil, že neodstúpi: Prvé reakcie politikov na rošády v bezpečnostných zložkách

Po odvolaní Gašpara pritom volajú protestujúci Slováci už niekoľko týždňov, naposledy tak bolo v nedeľu, keď do ulíc v Bratislave vyšlo viac ako 30-tisíc ľudí. Tomáš Drucker ho však počas svojho trojtýždňového pôsobenia vo funkcii odvolať nedokázal.

Gašpar ponúka jedno riešenie pre ministrov a politikov, ale tvrdí, že odstúpiť by bola zbabelosť. „Ak ma o to požiada, aby som dal žiadosť o uvoľnenie z funkcie, tak to spravím, ale iniciatíva musí prísť od neho," uviedol. Gašpar tvrdí, že to chce dobojovať do konca.

Tlačová beseda SaS NAŽIVO:

Drucker podal demisiu

O 11:00 prijal prezident Andrej Kiska Tomáša Druckera, ktorú prišiel podať demisiu. Spolu s odchádzajúcim ministrom je na mieste aj premiér Peter Pellegrini. Prezident demisiu prijal, ministerstvo dočasne povedie práve Pellegrini.

„Strácame jedného dobrého manažéra, ale musíme rešpektovať rozhodnutie pána ministra a musím na to reagovať," hovorí Pellegrini. O pár hodín oznámi svoje rozhodnutie, potrebuje čas.

„Bol som šesť rokov vo verejnej funkcii, počas ktorých som zanechal pozitívne veci, chcem sa podakovať Pellegrinimu a chcem mu popriať, aby sa mu podarilo naplniť predstavy a programové vyhlásenie vlády," uviedol Drucker.

Drucker neverí, že výmenou Gašpara sa niečo zmení

Bývalý minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) neverí, že zmenou prezidenta policajného zboru sa niečo vyrieši. Napísal to na sociálnej sieti, kde vysvetľuje svoje rozhodnutie skončiť v rezorte vnútra.

„Neverím, že zmenou prezidenta policajného zboru sa niečo vyrieši. Áno, povedali mi, že to je 'symbol'. A mne sa takéto vytvorené symboly nepáčia, pretože neverím, že za súčasnej situácie sa niečo upokojí," uviedol.

Polícia sa podľa neho mediálne stala symbolom “štátnej moci” a ani prípadné odvolanie Tibora Gašpara túto vec nezmení. Podľa Druckera si to vyžaduje "isto viac a dlhodobej práce, ktorá v súčasnej dobe bude v podmienkach neustáleho atakovania, spochybňovania a zneužívania čohokoľvek". "Lebo tak sa to 'vraj' má robiť v politickom súboji. Nezáleží na výsledku zmien, ale na politickom výsledku - koľko pochybností sa vytvorí, a ako sa v tomto súboji posilní niekto. Nevidím dôvod na takúto hru," doplnil Drucker, ktorý dáva priestor, aby do čela rezortu prišiel niekto iný.

Nie je možné mlčať, hovorí Gašpar

Gašpar tvrdí, že v tejto chvíli nie je možné mlčať. „Moje meno je najskloňovanejšie v médiách. Pán minister sa vyjadril k mojej osobe verejne, za to mu chcem veľmi pekne poďakovať," dodal. „Jeho vyhlásenie bolo pre mňa veľmi prekvapujúce, na mne predsa nepadá a nestojí vláda," myslí si.

„Verejne deklarujem, že ide o nezmysly, ked politické strany tvrdili, že kryjem kauzy Druckera. Hovorím, keď nový minister bude cítiť potrebu ma odvolať, prijmem to," dodáva policajný šéf.

Gašpar tvrdí, že nerobí žiadne kroky, ktoré by boli polarizačné. „Tí, ktorí volajú po tom, aby som odišiel, odmietajú so mnou diskusiu," hovorí. „Ja som apolitický. Tí, ktorí volajú, aby som odišiel, tak konajú len za základe emócií," vysvetľuje.

„Nie je dôležité, či budem prezidentom hodinu alebo niekoľko dní, deklarovali sme, že nový zákon o Policajnom zbore bude známy do konca roka, pôjde o naplnenie môjho mandátu," uvádza. Gašparovi vraj prekáža, čo sa tu deje a aké informácie sa podsúvajú verejnosti, čo po šiestich rokoch berie ako krivdu. „Potrebujem sa dnes obhajovať s ohľadom na 23-tisíc policajtov a na moju rodinu," hovorí.

​

Stanovisko Igora Matoviča

„Policajný prezident Gašpar si evidentne stále neuvedomuje, že je kľúčovou príčinou, kvôli ktorej ľudia na Slovensku dôverujú polícii najmenej zo všetkých európskych krajín. Navyše vo svojom vystúpení tvrdil, že podľa neho je na Slovensku väčšina ľudí s jeho pôsobením v polícii spokojná," píše.

Gašpar podľa neho na celej čiare zlyhal v boji voči korupcii a jeho nečinnosť primäla novinára Jána Kuciaka písať o nevyšetrovanej korupcii, kvôli ktorej bol zavraždený aj so snúbenicou. Dlhoročne podľa Matoviča zabezpečuje beztrestnosť mocných ľudí, ktorí si sprivatizovali políciu a svoj úspech postavili na tunelovaní štátu. „Takýto človek je škodná policajného zboru a jeho najväčšou hanbou," uzatvára.

Za slušné Slovensko: Pellegrini by mal ako prvé odvolať Gašpara

Iniciatíva Za slušné Slovensko verí, že prvým krokom premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) ako dočasne povereného ministra vnútra bude odvolanie Tibora Gašpara z funkcie policajného prezidenta. V utorkovej tlačovej správe iniciatívy to skonštatovali Juraj Šeliga, Martina Strmeňová a Ján Gálik. Rovnako očakávajú, že príde k zmene výberového procesu policajného prezidenta a k vytvoreniu nezávislej policajnej inšpekcie.

"Odvolanie pána Gašpara považujeme za prvý a nevyhnutný krok pre začiatok obnovovania dôvery občanov v činnosť ministerstva vnútra, ako aj krok k naplneniu požiadavky nezávislého vyšetrenia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a všetkých káuz, na ktoré Ján poukázal," skonštatovali. Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko, tiež uviedli, že o ich ďalších aktivitách budú informovať. "Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti," odkázali.

Stanovisko študentov z iniciatívy Nie je nám to jedno

"Naše najhoršie obavy o únose štátu sa nám pred očami potvrdzujú," napísal v stanovisku za študentov #niejenamtojedno Timotej Lauko. "Z včerajšieho odstúpenia ministra vnútra Tomáša Druckera je zrejmé, že prioritou novej vlády je, aby všetko ostalo po starom. Namiesto zbavenia Tibora Gašpara funkcie Policajného prezidenta ako prekážky pre nezávislé vyšetrenie vraždy Jána a Martiny skončil vo funkcii minister, ktorý mal obnoviť našu dôveru v políciu," uviedol.

Podľa študentov vyvoláva jeho nečakaný koniec veľa otázok, medzi ktorými sa stráca to podstatné. "Ako je možné, že vo funkcii zostáva človek, o ktorom zavraždený Ján Kuciak písal v investigatívnych článkoch? Dokedy sa budete tváriť, že neviete, ktoré zmeny treba čo najskôr urobiť pre prinavrátenie dôvery v štát? Prečo si myslíte, že ľudia sú hlúpi a uspokoja sa so zmenou fasády?" oznámil Lauko s tým, že študenti sa zídu o 15-tej pred ministerstvom vnútra, aby politikom pripomenuli, aké otázky sú dôležité. "Sme zvedaví, kedy príde odpoveď."

Prekvapujúci koniec

Drucker včera prekvapil Slovensko, ktoré na jeho rozhodnutie čakalo viac ako týždeň. Po tom, čo posledné dni strávil hospitalizovaný v nemocnici po problémoch s chrbtom, sa postavil pred kamery, aby oznámil svoju rezignáciu na post ministra vnútra.

Drucker podľa svojich slov nechce byť tým, kto polarizuje spoločnosť. Podľa neho nie je správne „tvrdé odvolanie" Gašpara. „Za týchto okolností nemám právo ostávať vo funkcii," povedal s dodatkom, že to považuje za správne rozhodnutie a odchádza z politického života.

Tomáš Drucker