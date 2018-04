Mám svoj štýl práce a vlastnú predstavu o vládnutí, povedal Pellegrini

BRATISLAVA - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) má svoj štýl práce a vlastnú predstavu o vládnutí. Keďže je aj podpredsedom strany, stranícke rozhodnutia sa dejú za jeho účasti a spolurozhoduje o tom, aký bude mať strana postoj a názory. Preto sa v žiadnom prípade necíti byť bábkou či predĺženou rukou Roberta Fica. Jeho skúsenosti a rady ako trojnásobného premiéra by boli cenné pre akéhokoľvek nového premiéra. Pellegrini to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

"Tam, kde ja mám záujem a kde cítim potrebu sa poradiť, alebo požiadať ho o názor, určite to urobím hocikedy a opýtam sa to hociktorého skúseného a dobrého politika. Na druhej strane, na mnoho vecí mám svoj vlastný názor a mienim si ho aj razantne, kde to budem cítiť, presadzovať,” vyhlásil premiér. Na margo procesu kreovania novej vlády poznamenal, že Slovensko môže byť hrdé, že situáciu pri kreovaní novej vlády zvládlo v rámci svojich ústavných zvyklostí a tak, ako sa to robiť má. Podľa Pellegriniho sa potvrdilo, že SR je “štandardným demokratickým štátom”.

Vo vzťahu k médiám premiér neplánuje meniť svoju rétoriku, pričom povedal, že prácu novinára si váži. Tak ako sa od jeho práce očakáva maximálna profesionalita a odbornosť, očakáva aj Pellegrini od každého novinára, aby jeho práca bola postavená na profesionalite, argumentoch, a nie na emóciách a vlastnom presvedčení. "Chcem mať veľmi dobré a korektné vzťahy s novinármi, zdôraznil premiér s tým, že bude upozorňovať, ak nebudú novinári vykonávať svoju prácu odborne a s tendenčnými náznakmi. “Z 99 percent sa chcem sústrediť na výkon svojej práce a nevenovať sa fiktívnym súbojom s novinármi,” dodal.

Pellegrini sa vyjadril aj ku kúpe bytu v Bratislave, pričom zdôraznil, že ho kupoval "transparentne na meno", nie na firmu, aby sa ušetrila DPH. Novinárovi, ktorý sa o kúpu bytu zaujímal, predložil viaceré dokumenty, ako Zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu, hypotekárnu zmluvu z banky, potvrdenie o úhrade z jeho vlastného účtu, výšku mesačnej splátky hypo úveru. K nezrovnalosti medzi príjmami a cenou bytu vo výške približne 100.000 eur, premiér uviedol, že sa nenarodil v roku 2005, odkedy daný novinár počítal jeho príjmy.

"Začal som intenzívne pracovať už počas štúdia na vysokej škole, od prvého zamestnania som mal nadštandardný príjem," podotkol premiér s tým, že pracoval ako asistent poslanca NR SR a mal popri ňom zamestnanie a nevstupoval do verejnej funkcie ako niekto, kto nemá nič. Mal aj ďalšie príjmy, ktoré nie sú vo verejnom majetkovom priznaní, pričom uviedol napríklad výnos z predaja prvého bytu, garáže, výnosy z podielových listov a kurzových obchodov, pričom podľa neho išlo o niekoľko desiatok tisíc eur, ktoré nie sú uvedené v majetkovom priznaní NR SR, ale v daňových príjmoch sú.

Svoje majetkové pomery je pripravený preukázať aj na rokovaní príslušného výboru NR SR. Pellegrini si myslí, že by sa raz a navždy mala vyriešiť otázka bývania pre troch najvyšších ústavných činiteľov. Po roku 2020 by podľa neho SR mala disponovať primeraným bývaním nielen pre prezidenta, ale aj ďalších dvoch najvyšších ústavných činiteľov, v ktorom bude zabezpečená ich ochrana.