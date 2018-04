Pellegrini má ku Gašparovi jasný postoj: Je to špičkový profesionál, tvrdí

Premiér Peter Pellegrini sa takto vyjadril v diskusnej relácii televízie TA3 V politike s tým, že aj vďaka Gašparovi Slovensko patrí medzi najbezpečnejšie krajiny na svete. Pellegrini tiež kritizoval pokračujúci tlak verejnosti na Gašparove odstúpenie.

Organizátori sa pritom podľa neho odmietli stretnúť s ministrom vnútra Tomášom Druckerom, namiesto toho mu poslali „video s ultimátom na jeho odvolanie“. Ostrej kritike tiež podrobil samosprávne kraje, ktoré podľa Pellegriniho „nerobia, čo majú, no od štátu pýtajú peniaze“. Premiér tiež informoval, že od budúceho týždňa sa bude spolu s lídrami koaličných strán zúčastňovať na Koaličných radách.

Pellegrini v relácii opäť vysvetľoval svoje majetkové pomery. Povedal, že v súčasnosti vlastní byt v Banskej Bystrici, chatu na Králikoch zaťaženú hypotékou, záhradu a nový byť v luxusnej časti Bratislavy. Ten si kúpil z úspor a hypotéky v sume 160-tisíc eur, ktorú bude "splácať do konca života". Premiér v tejto súvislosti konštatoval, že Slovensko by malo zabezpečiť primerané bývanie pre všetkých troch ústavných činiteľov.

Stať by sa tak malo po roku 2020. Povedal tiež, že výboru parlamentu pre nezlučiteľnosť funkcií čoskoro predloží všetky svoje daňové, bankové a mzdové dokumenty. Vzťah s novinármi si chce podľa vlastných slov zachovať korektný, no od nich očakáva profesionalitu a prácu postavenú na argumentoch. „Snažím sa odpovedať na všetky otázky a budem tak robiť, kým mi budú slúžiť nervy a zdravie,“ vyhlásil.

Pellegrini opäť odmietol, že by bývalý premiér Robert Fico nejako zasahoval do jeho práce. Jeho rady a skúsenosti si však cení. „Radíme sa tam, kde je to treba. Mám však svoj názor a mienim si ho aj presadzovať,“ vyhlásil. Čo sa týka zneužívania agrodotácií na východe Slovenska, ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná má premiérovu podporu a voľné ruky konať. „Je mi jedno, kto je do toho zapletený, ak sa preukáže trestný čin, budeme konať a vyvodíme zodpovednosť,“ vyhlásil. Uzavrel, že kauza podľa neho nemá politické pozadie, no išlo o zneužitie zle nastaveného systému.

Iniciatíva Za slušné Slovensko reaguje

Predseda vlády Peter Pellegrini vytrháva veci z kontextu a tým zavádza občanov, reagujú zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko na vyjadrenia premiéra v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Pellegrini dnes kritizoval pokračujúci tlak verejnosti na odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara. Organizátori sa pritom podľa neho odmietli stretnúť s ministrom vnútra Tomášom Druckerom, namiesto toho mu poslali „video s ultimátom na jeho odvolanie“.

"Naše rozhodnutie nie je neslušným ultimátom, ale jasným postojom, ktorý vychádzal z toho, že pán Drucker povedal, že urobí všetko pre to, aby obnovil dôveru ľudí v štátnu moc a políciu. Prvý nevyhnutný krok je odvolanie Tibora Gašpara," uvádza sa v stanovisku iniciatívy Za slušné Slovensko, pod ktorým sú podpísaní Juraj Šeliga a Karolína Farská. Ako ďalej píšu, Gašpar je symbolom zlyhaní a nedôvery občanov v políciu a vyšetrovanie káuz - od pochybení pri vyšetrovaní vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, až po útek na doživotie odsúdeného mafiána Róberta Okoličányho.

"Za toto všetko nesie ako policajný prezident zodpovednosť," dodávajú organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko. Podľa iniciatívy za nedôveru ľudí v štátnu moc, vrátane polície, nesie zodpovednosť aj premiér Pellegrini. "Žiadne výhovorky ani moralizovanie o našej slušnosti ho tejto zodpovednosti nezbavia. Pán Pellegrini by mal začať konať,“ uzatvárajú stanovisko.