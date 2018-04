Kollár je v komunálnych voľbách pripravený spolupracovať: Zatiaľ padli dve mená

BRATISLAVA - Hnutie SME RODINA – Boris Kollár je v jesenných komunálnych voľbách pripravené podporiť každého dobrého kandidáta z celého Slovenska. Ako povedal dnes predseda hnutia Boris Kollár, z predbežných rokovaní s ostatnými stranami vyplýva, že hnutie bude spolupracovať aj so stranami SaS a OĽANO.

„Chceme rokovať na úrovniach regionálnych a okresných predsedov strán samostatne, individuálne od prípadu k prípadu,“ uviedol Kollár s tým, že rokovali na regionálnej úrovni aj s ďalšími stranami.

Podľa Kollára tak ako v parlamente hnutie Sme rodina pozerá pri podpore zákonov na to, či návrhy pomôžu alebo nepomôžu občanom, a nie kto ich predkladá, tak chcú pristupovať aj v komunálnych voľbách. „Nás bude zaujímať, aký je to kandidát, nie za akú stranu kandiduje. Pre nás je najdôležitejšie, aby kandidát pracoval pre občanov a nie pre svojich sponzorov a oligarchov. To je naše hlavné kritérium pri podpore kandidátov v komunálnych voľbách,“ uviedol Kollár s tým, že jeho hnutie je preto pripravené rokovať s každou relevantnou stranou, ktorá takého kandidáta ponúkne.