VIDEO Trapas na prvom rokovaní novej vlády: Protesty pokračujú, organizátori v Bratislave sklamali

Prezident totiž po novom ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi chce, aby z postu policajného šéfa odvolal Tibor Gašpara. Organizátori protestov Za slušné Slovensko ten bratislavský prekvapujúco zrušili, v Košiciach a ďalších mestách ale pokračujú.

Organizácie v Bratislave sa chopili študenti, ktorí zorganizujú Tichý pochod študentov a slušných ľudí.

16:41 Ján Budaj vyzýva Slovákov, aby išli do ulíc aj zajtra.

16:37 „Smer bude naďalej vyšetrovať mafiu Smeru, o ktorej Ján Kuciak písal," tvrdí Igor Matovič. Novú vládu považuje za výsmech voči pozostalým Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

16:34 OĽaNO rešpektuje rozhodnutie prezidenta, dôveru vláde však nevyslovia. Hovoria o bábkovom divadle a premaľovaní chobotnice.

16:15 Aj redaktor Aktualit.sk Marek Vagovič je sklamaný zo zrušenia zajtrajšieho protestu.

16:05 Kaliňák vo štvrtok odovzdal úrad svojmu nástupcovi Tomášovi Druckerovi . Podľa neho rezort vnútra urobil kus práce, ktorú je vidieť v štatistikách, v uliciach či službách občanom. „Stala sa tragická udalosť, na ktorú som potreboval za potrebné reagovať. Myslím si, že aj pre upokojenie situácie je to krok, ktorý bol nevyhnutný a ja odchádzam spokojný aj v tom smere, že poznám zmysel pre pracovitosť a rozhľad svojho nástupcu,“ povedal Kaliňák.

15:47 Pellegrini sa vo štvrtok v Bruseli na stretnutí s predsedom Európskeho parlamentu (EP) Antoniom Tajanim bude pokúšať dohodnúť čo najskoršie bilaterálne stretnutie s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a Tajanim.

15:43 „Kaliňákovi ludia ostatnú na svojich pozíciách," hovorí o ministerstve vnútra Ľubomír Galko. „Na túto pozíciu mal byť nominovaný človek absolútne odlúčený od smeru a znalý veci," tvrdí poslanec.

15:41 Jana Kiššová rozhodnutiu organizátorov nerozumie, tvrdí, že organizátori akoby hodili uterák do ringu. „Cítime, že tisícky ľudí nie sú spokojní s týmto vývojom," hovorí. Pochod vysokoškolákov podporia.

15:39 „Poslanci nech si dobre uvedomia, že ide o budúcnosť Slovenska, že všetko majú v rukách," hovorí predseda strany. Ak vraj budú poslanci rozhodovať podla svojho vedomia a svedomia, teraz majú možnosť v rukách, aby niečo spravili pre našu krajinu, aby túto vládu nepodporili

15:37 Podľa SaS neprídu žiadne zmeny v školstve, zdravotníctve či ozdravenie súdnictva. „Neprišli doteraz, neprídu ani teraz," odkazuje Sulík. Ak niečo príde, budú to vraj úplatky voličov v podobe sociálnych balíčkov

15:35 „Po odchode Žitňanskej a Maďariča odišli ľudia, ktorí mali snahu k zmene k lepšiemu. Teraz nastala tma," tvrdí Richard Sulík.

15:33 Rozhodnutie Petra Pellegriniho berie SaS na vedomie. Dôveru liberálov nezíska.

15:10 „Protest Za slušné Slovensko v Nitre sa uskutoční podľa plánu o 17.00 na Svätoplukovom námestí," odkazujú organizátori.

14:55 Situáciu berú do vlastných rúk študenti. Organizujú „Tichý pochod študentov a slušných ľudí".

14:45 Odkaz Lucie Ďuriš Nicholsonovej:

14:39 Andrej Danko zvoláva 30. schôdzu NR SR so začiatkom v piatok 23. marca o 09:00.

14:35 Erik Tomáš ostáva poradcom Roberta Fica aj potom, ako skončil vo funkcii premiéra. Uviedol to pre TASR s tým, že naďalej bude vykonávať aj mandát poslanca.

14:20 Protest bude pokračovať aj v Dubline.

14:05 Nová ministerka zdravotníctva priznala, že od Tomáša Druckera ešte nedostala rady, ako sa svojej funkcie uchopiť, "pretože všetko sa odohralo vo veľmi rýchlom slede udalostí". „Ale mám vlastnú hlavu, budem robiť to, čo uznám za vhodné," povedala novinárom.

13:47 Košice v proteste pokračujú.

13:40 Vyjadrenie Petra Žigu, Richarda Rašiho a Petra Kažimíra:

13:33 Pellegrini si už prevzal kanceláriu premiéra, ktorú mu osobne odovzdal Robert Fico. Predseda vlády zároveň oznámil, že Erik Tomáš nebude jeho mediálnym poradcom.

13:24 Piatkový protest Za slušné Slovensko sa v Bratislave neuskutoční. Organizátori ho zrušili z dôvodu vymenovania novej vlády.

13:20 Vyjadrenie Petra Pellegriniho:

13:10 Andrea Kalavská po rokovaní vlády:

12:50 O dôveru v Národnej rade SR sa nová vláda bude uchádzať s cieľmi posilniť spoločenskú a politickú stabilitu, pružne reagovať na príležitosti a negatíva vonkajšieho prostredia, plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny, prehĺbiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenska a posilniť úlohu štátu a ochranu verejného záujmu.

12:35 Stanovisko OĽaNO:

Nová vláda nie je vládou, ktorá obnoví dôveru ľudí v inštitúcie a v štát. Vládu bude naďalej riadiť Robert Fico cez svojho straníckeho podriadeného Petra Pellegriniho.

Výmenou Roberta Kaliňáka za jeho dlhoročného priateľa a kolegu Tomáša Druckera sa nezabezpečí nezávislé vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Takisto sa takouto zmenou nezabezpečí ani nezávislé vyšetrenie káuz spájaných so stranou Smer, o ktorých zavraždený novinár písal. V rezorte ministerstva vnútra treba vykonať kľúčové zmeny, ako aj personálne výmeny. Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) vyzýva na výmenu policajného prezidenta a očistu polície. Z pohľadu boja proti korupcii dve najdôležitejšie funkcie v polícii – policajný prezident a šéf protikorupčnej jednotky – sú obaja z prostredia oligarchu v pozadí strany Smer, jeden je jeho švagor a druhého manželka je vo vedení firmy jeho syna.

Okrem nových ministrov ostali na svojich postoch ministri, ktorí dlhodobo nedosahujú dobré výsledky. V rezorte školstva ministerka Lubyová ani po siedmych mesiacoch nedokázala uspokojivo vyriešiť situáciu po eurofondovom škandále a zlepšiť situáciu vo vzdelávaní, na ministerstve pôdohospodárstva sú zas podľa slov eurokomisára podozrenia na zneužitie eurofondov na kriminálne ciele. Minister obrany pripravuje najväčší nákup v histórii Slovenska, kde ideme s veľkými tajnosťami kupovať obrnené transportéry od firmy, ktorá čelila vo viacerých krajinách rozsiahlym korupčným škandálom práve v súvislosti s obrnenými transportérmi.

Vláda, ktorú na príkaz Roberta Fica zostavil Peter Pellegrini nebude mať v parlamente dôveru hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a neposunie Slovensko dopredu.

Tomáš Drucker po stretnutí s prezidentom

12:20 „Vláda ešte v roku 2016 prehodnotí zrušenie vlakov Intercity na najvyťaženejšej diaľkovej trati medzi Bratislavou a Košicami s cieľom čo najrýchlejšieho obnovenia tejto trate," píše sa v (staro)novom programovom vyhlásení. IC vlaky boli obnovené v decembri 2016.

12:15 Vláda pod vedením premiéra Petra Pellegriniho schváli totožné programové vyhlásenie ako pred dvomi rokmi – aj so starými a neaktuálnymi pasážami. „Táto vláda musí začať pracovať okamžite nemá čas sa zaoberať sama sebou alebo prerábať nejaké dokumenty," povedal Pellegrini.

12:12 Na chyby v programovom vyhlásení vlády upozornilo Progesívne Slovensko. Jednou z nich je aj cieľ úspešného predsedníctva v roku 2016. Očividne je toto vyhlásenie skopírované a zabudli z neho vyhodiť neaktuálne pasáže.

12:08 Peter Pellegrini pred rokovaním vlády.

12:04 "Sme v nejakom pokračovaní, a preto stojí za to pokračovať v niečom, čo je načaté," odpovedala Gabriela Matečná po príchode na rokovanie vlády na otázku, či sa jej nezdá súčasné programové vyhlásenie neaktuálne. Zároveň si nemyslí, že zmeny vo vláde sú len kozmetické.

11:58 Prezident sa Žitňanskej poďakoval za jej prácu na ministerstve spravodlivosti. Ministerka podľa neho odviedla nesmierny kus práce, ktorú často nebolo vidno. "Mnoho projektov je rozbehnutých. Nový minister má nastavenú latku veľmi, veľmi vysoko."

11:52 Žitňanská ostáva v klube Most-Híd a vracia sa do parlamentu. "Čo budeme robiť o dva roky, či budem pokračovať v politickej kariére, alebo sa bude venovať profesnej dráhe, to vám neviem povedať," odpovedala na otázku, či ostane v strane aj v ďalších voľbách.

11:51 Pán Drucker začne písať svoju históriu ministra vnútra. "Všetci sa budeme naňho pozerať a bude pod veľkým tlakom, lebo verejnosť má obrovské očakávania." Novú vládu Žitňanská nehodnotila a nehodnotila ani ministrov.

11:47 "Ja si myslím, že vláde pána Pellegriniho treba dať šancu. Keď sa našiel priestor v rámci ústavných mantinelov, tak jej treba dať šancu. Teraz ako poslankyňa očakávať, že súčasná vláda bude reflektovať, čo sa v spoločnosti deje," povedala Žitňanská na otázku, či podporí vládu Petra Pellegriniho.

11:44 Žitňanskú prekvapilo pozvanie prezidenta. "Cením si to, vo všetkých krokoch na rezorte spravodlivosti, ktoré som robila, som mala podporu pána prezidenta."

11:38 Prezident Kiska v paláci prijal bývalú ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. "Pani ministerka, pozval som si vás, aby som sa vám poďakoval," povedal jej.

11:25 Prezident o 11:30 prijme bývalú ministerku spravodlivosti SR Luciu Žitňanskú.

11:20 Vládu po odchode z Prezidentského paláca čaká prvé zasadnutie, na ktorom schváli programové vyhlásenie. Podľa Pellegriniho bude vychádzať z programu predchádzajúcej vlády. Dôraz chce klásť na rozvoj ekonomiky a sociálnej oblasti, zodpovedné rozpočtovanie. Pellegrini zároveň deklaruje proeurópske smerovanie Slovenska.

11:05 „S Kaliňákom sa snažím debatovať o spôsobe prechodu, aby ma oboznámil s fungovaním ministerstva vnútra," tvrdí. Rozprával sa s ním vraj aj dnes.

11:02 Nebráni sa vraj ani debate s opozíciou, bude sa rozprávať aj s organizátormi protestov. „Som presvedčený, že drvivá väčšina policajtov sú slušní, ale nemôžem dnes dávať vyhlásenia," tvrdí minister.

10:58 „S pánom Gašparom sa chcem stretnúť v čo najkrajtšom čase," hovorí Drucker. Už s nim vraj krátko hovoril, dohodol sa aj na stretnutí. Dnes vraj odovzdáva ministerstvo zdravotníctva a pôjde na vnútro, aby sa oboznámil so situáciou.

10:56 „V priebehu niekoľkých mesiacov dôjde k zmene voľby prezidenta," hovorí minister vnútra Tomáš Drucker. Či a kedy odvoláme prezidenta Gašpara., na to potrebuje čas, aby sa oznámil so situáciou.

10:49 „Ja aj moji kolegovia spravíme všetko preto, aby bolo Slovenskou dobrou krajinou pre život," uzatvára Pellegrini. Následne odchádza aj s členmi kabinetu na krátke stretnutie s prezidentom.

10:47 Slová o tom, že Slovensko je čierna diera strednej Európy, odmieta. „Musím zdôrazniť, že to tak nie je," odkazuje Pellegrini. „Moja vláda je pripravená od prvého dňa naplno pracovať," tvrdí. Už v najbližších hodinách ju čaká rokovanie o programovom vyhlásení.

10:45 On aj členovia vlády považujú tento útok za útok na jeden zo základných pilierov demokracie - na slobodu slova. „Urobíme všetko preto, aby bol čin vyšetrený a páchatelia spravodlivo potrestaní," hovorí.

10:44 Nový premiér Pellegrini dnešok považuje za významný krok k tomu, aby sa obnovila stabiilita Slovenska. „Chcem poďakovať pánovi prezidentovi a všetkým, ktorí prijali tento krok," dodáva.

10:42 Zodpovednosťou ministrov je podľa neho boj o dôveru verejnosti a občanov. „Bude nevyhnutná výmena vedenia policajného zboru, som rád, že som sa na tomto s novým ministrom vnútra dohodol," dodáva.

10:41 Prezident pripomína to najpodstatnejšie - že tu stoja kvôli tomu, že bolo zavraždení dvaja ľudia. „Stojíme tu, lebo na nedôveru a rozhorčenie verejnosti nemožno reagovať krikom, aroganciou a ignoráciou," tvrdí.

10:40 „Od vraždy Kuciaka a Kušnírovej ubehol mesiac, bolo povedaných veľa silných slov o dôvere inštitúciám, pevnosti základov, na ktorých stojí náš štát. Možno odznelo až príliš veľa slov, ale zatiaľ bolo urobených príliš málo činov," pripomína Kiska.

10:39 „Chcem využiť príležitosť ústavného aktu menovania vlády, aby som vám zagratuloval k vaším novým alebo staronovým pozíciám," prihovára sa prezident.

10:38 Členovia vlády zložili svoje sľuby.

10:27 Prezident práve menuje novú vládu.

10:25 Jednou z prvých úloh novovymenovaného predsedu vlády Pellegriniho bude zastupovať Slovenskú republiku na marcovom summite EÚ. Do Bruselu by mal premiér na svoj prvý summit odletieť vo štvrtok popoludní, zdrží sa tu do večera. V piatok (23.3.) bude Slovensko na summite zastupovať český premiér v demisii Andrej Babiš. Potvrdila to hovorkyňa Úradu vlády SR Beatrice Szabóová.

10:15 Pellegrini sa ujal najvyššieho exekutívneho postu po tom, ako do rúk Kisku zložil ústavou predpísaný sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

10:11 Slovensko má nového premiéra.

10:10 Po zložení sľubu hrá štátna hymna.

10:08 Prezident práve vymenoval Petra Pellegriniho za premiéra. Pellegrini skladá sľub.

10:00 Ministri prichádzajú za prezidentom:

9:50 Členovia vlády na dnešnej schôdzy iba odvolali Andreu Kalavskú z pozície štátnej tajomníčky.

9:40 Posledná schôdza vlády, ktorú vedie Robert Fico:

9:30 Novú vládu vymenuje prezident o 10.00 h. Kabinet sa má potom zísť a schváliť svoje programové vyhlásenie. O dôveru by mohol požiadať Národnú radu SR už v piatok 23. marca.

9:15 Najväčšie očakávania má poslanec NR SR Martin Fedor (Most-Híd) spojené tak ako väčšina verejnosti s novým ministrom vnútra. Ako povedal Fedor dnes, nový minister je v neľahkej situácii a nechce mu posielať mediálne rady ani odkazy.

9:05 Začala sa schôdza vlády.

Noví ministri:

Tomáš Drucker - Minister vnútra / Foto: SITA - Branislav Bibel

Andrea Kalavská - Ministerka zdravotníctva / Foto: Topky.sk - Ján Zemiar

Ľubica Laššáková - Ministerka kultúry / Foto: Topky.sk

Gábor Gál - Minister spravodlivosti / Foto: SITA - Diana Černáková

Richard Raši - Podpredseda vlády SR SR pre investície a informatizáciu / Foto: Topky.sk / Ján Zemiar

Staronoví ministri:

Gabriela Matečná - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Peter Kažimír - Minister financií SR

Miroslav Lajčák - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Peter Žiga - Minister hospodárstva SR

Árpád Érsek - Minister dopravy a výstavby SR

Peter Gajdoš - Minister obrany SR

Ján Richter - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

László Sólymos - Minister životného prostredia SR

Martina Lubyová - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR