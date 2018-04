Národná diaľničná spoločnosť stavia vo veľkom: Do roku 2027 chce zmeniť cestovanie do Bratislavy

BRATISLAVA – Diaľnica D1 medzi Bratislavou a Trnavou má byť kompletne rozšírená v roku 2027. Na budúci rok sa očakáva začiatok stavebných prác v úseku Bratislava – Triblavina, následne medzi Triblavinou a Sencom. Do roku 2027 sa predpokladá aj ukončenie prác v úseku Blatné – Trnava. Hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová nám povedala, že nebyť sporu medzi NDS a OZ Triblavina, dnes by ľudia z priľahlých bratislavských obcí mohli cestovať rýchlejšie. OZ Triblavina však tvrdí, že sa rozhodlo v neprospech občanov.

Diaľnica D1 medzi Bratislavou a Trnavou má byť kompletne hotová v roku 2027

Národná diaľničná spoločnosť informovala, že stavebné práce v úseku Bratislava – Triblavina odštartujú budúci rok. Ukončené by mali byť v roku 2021. Diaľnica sa bude následne rozširovať medzi Triblavinou a Sencom, kde by sa mali stavebné práce ukončiť v roku 2023 a v roku 2027. V roku 2027 sa predpokladá aj koniec prác v úseku Blatné – Trnava.

Celý úsek skapacitnenia D1 rozdelený na 5 samostatných úsekov.

Úsek Bratislava – Blatné

NDS plánuje rozšíriť diaľničný úsek Bratislava – Blatné na štyri a od Blatného po Trnavu na tri plnohodnotné pruhy spolu s odstavným pruhom.

Senecká cesta

Diaľničiari tiež odštartovali prípravu rozšírenia starej Seneckej cesty. Úsek pôvodnej cesty I. triedy 61 Bratislava – Senec v dĺžke 13,8 km sa rozšíri z dvoch na štyri jazdné pruhy. Pôvodná obojsmerná dvojpruhová cesta I/61 sa tak zmení na štvorpruhovú s mimoúrovňovými križovatkami.

V prípade diaľničnej križovatky Triblavina je aktuálne vydané rozhodnutie o zmene stavby a očakáva sa jeho správoplatnenie. Michalová podotkla, že ak budú voči nemu podané rozklady, predpokladá sa správoplatnenie až v druhej polovici roka 2018.

Dopravné obmedzenia počas stavebných prác

Hovorkyňa NDS pre Topky povedala, že v čase výstavby križovatky Triblavina bude doprava v smere von z Bratislavy presmerovaná na dočasne rozšírený úsek diaľnice D1, a to v režime 3 + 3 jazdné pruhy. Následne po vybudovaní polovice podjazdu sa v rovnakom režime presmeruje doprava v smere do hlavného mesta a vybuduje sa druhá polovica podjazdu.

Predpokladá sa, že ak sa stavebné práce na podjazde rozbehnú už v tomto roku, križovatka Triblavina bude hotová v závere roka 2020.

Dlhoročný spor medzi NDS a OZ Triblavina

Dostavbu križovatky Triblavina blokuje občianske združenie Triblavina od roku 2015, informovala nás Michalová s tým, že združenie v každom právnom konaní podáva námietky, odvolania a často to robí v posledných dňoch zákonných lehôt.

Hovorkyňa nám tiež vysvetlila, že NDS má s OZ Triblavina veľké problémy viesť konštruktívny dialóg, ktorý by mohol viesť k vyriešeniu ich sporov. „NDS s OZ Triblavina viackrát diskutovala. Uskutočnilo sa viacero stretnutí, či už na pôde NDS alebo v Ministerstve dopravy a výstavby SR, napriek tomu OZ Triblavina odmietala snahu o konštruktívny dialóg smerujúci k vyriešeniu situácie.“

Ak by OZ Triblavina neblokovala dostavbu križovatky, mohli dnes obyvatelia Bernolákova, Ivanky pri Dunaji, Vajnor, Čiernej Vody, Chorvátskeho Grobu a ďalších obcí využívať nové diaľničné napojenie (križovatka Triblavina), ktoré by im uľahčilo cestovanie. NDS je presvedčená, že je vo verejnom záujme, aby ľudia z priľahlých bratislavských obcí mohli využívať nové diaľničné napojenie.

OZ Triblavina si myslí, že Ministerstvo dopravy a výstavby koná protiprávne

Občianske združenie však tvrdí, že v prípade tejto križovatky sa rozhodlo v neprospech občanov. „Diaľnica sa má budovať definitívne ako štvorpruhová, bez kolektorových komunikácií pre obsluhu okolitých obcí. Ministerstvo dopravy tak urobilo napriek tomu, že proces zmeny je protiprávny, je v rozpore s územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja a je v rozpore s verejným záujmom,“ informoval TASR Milan Grožaj zo združenia. OZ Triblavina chce preto využiť všetky právne prostriedky na to, aby tento proces zvrátilo.

Michalová v mene NDS povedala, že zachovanie troch pruhov by znamenalo v horizonte dvoch desaťročí úplný dopravný kolaps, a to aj v prípade, že by popri nich viedli jednosmerné dvojpruhové kolektory bez odstavného pruhu, čo potvrdilo aj dopravno-kapacitné posúdenie.

Križovatka zredukuje aj dopravné zápchy pred Bratislavou

Križovatka Triblavina bude slúžiť aj všetkým obyvateľom v okolí Bratislavy. Z južnej časti bude napojená na starú Seneckú cestu I. triedy 61 a v severnej časti na cestu III. triedy 1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda. „Napojiť sa na ňu budú môcť všetci vodiči jazdiaci po okolitých cestách, plne v súlade s verejným záujmom,“ povedala nám Michalová.

Obslužnosť územia na výjazde z Bratislavy smerom na Senec zabezpečí šesť nových priamych napojení na diaľnicu, ktoré zvýšia komfort cestovania obyvateľov priľahlých obcí.

Mimoúrovňové križovatky, ktoré zabezpečia priame napojenie sa na diaľnicu

Križovatka Rača (D4) – napojenie Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modra.

Križovatka Čierna Voda (D4) - napojenie Vajnory, Čierna Voda, Slovenský Grob, Viničné.

Križovatka Ivanka sever (D1/D4) – rozdelenie tranzitu a prímestskej dopravy na všetky smery.

Križovatka Ivanka západ (D4) – napojenie Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Malinovo.

Križovatka Triblavina (D1) – Bernolákovo, Nová Dedinka

Križovatka Blatné (D1) – Senec, Blatné, Svätý Martin (už postavená)