Blaha je spokojný s počínaním Slovenska v kauze Skripaľ: Nepodľahli sme hystérii

„Som veľmi rád, že v prípade Skripaľ si naša diplomacia na rozdiel od mnohých iných zachovala chladnú hlavu, nevyhostila ruských diplomatov a nepodľahla protiruskej hystérii. Svedčí to o jej vyzretosti a profesionalite,“ uviedol Blaha pre agentúru SITA.

Na budúci týždeň sa postojom Slovenska ku kauze bude zaoberať zahraničný výbor parlamentu, ktorého rokovanie zvolala jeho predsedníčka Katarína Cséfalvayová. „Na zahraničnom výbore bude zaujímavé sledovať, ako sa z tejto blamáže budú chcieť vyvliecť opoziční poslanci zo strany Sloboda a Solidarita, ktorí otvorene a surovo útočili na Rusko, hoci sme im neustále pripomínali, že neexistujú proti Rusku žiadne dôkazy,“ vyhlásil Blaha s tým, že dnes sú opoziční politici na smiech. „Okrem hysterickej rusofóbie im nezostalo nič, čo by mohli povedať. Len nenávidia Rusko, to je celé. A skáču, ako západné mocnosti pískajú, čo je od politikov, ktorí majú obhajovať Slovensko, absolútne neakceptovateľné – je to popretím národnej suverenity aj ich morálnej integrity,“ zdôraznil Blaha.

Opoziční poslanci by podľa Blahu mali vysvetliť, nakoľko boli ich nezodpovedné postoje ovplyvnené záujmami iných mocností a či vo svojich útokoch na Rusko iba neslúžili vplyvným ambasádam. „Útoky na iné štáty nie sú detskou hrou, ide o nebezpečnú hrozbu. Za svoje útoky voči našej vláde a za svoje agresívne postoje voči Rusku by sa mali opoziční poslanci ospravedlniť Ruskej federácii aj našej diplomacii,“ povedal Blaha. Upozornil, že aktuálne zistenia dokazujú, že Rusko bolo obvinené nespravodlivo a Západ by sa mu mal ospravedlniť. „Nie je možné bez dôkazu trestať iné štáty, to je v priamom protiklade k prezumpcii neviny, ako aj v protiklade k všetkému, na čom údajne stojí západná civilizácia – racionalita, empirická veda, férovosť. Tí, ktorí podľahli hystérii a vyhostili ruských diplomatov, by si mali spytovať svedomie,“ myslí si Blaha, ktorý od prvej chvíle tvrdil, že ani logicky neexistuje dôvod, prečo by Rusko chcelo odstraňovať agenta vo výslužbe, ktorého mohli miliónkrát odstrániť v minulosti, keď bol v ruskom väzení. „Nehovoriac o tom, že posledná vec, čo Rusko potrebuje pred MS vo futbale v Rusku, je takáto negatívna reklama. Boli by blázni. V kauze Skripaľ ide zo strany Západu o tú najmenej premyslenú konšpiračnú teóriu za posledné roky, to už aj konšpirácie o vesmírnych jašteroch pôsobia vierohodnejšie,“ dodal.

Predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová zvoláva mimoriadne zasadnutie výboru, na ktorom by mala odznieť informácia ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v prípade použitia zakázanej chemickej látky novičok na pôde Európskej únie. Sergeja Skripaľa a jeho dcéru otrávili 4. marca v juhoanglickom mestečku Salisbury nervovoparalytickou látkou novičok vyvinutou v sovietskych laboratóriách. Moskva tvrdí, že s útokom na Skripaľa a jeho dcéru nemá nič spoločné a že celá záležitosť je len provokáciou zo strany Veľkej Británie. Predstavitelia Kremľa naznačujú, že môže ísť o akciu britských tajných služieb namierenú proti Rusku.