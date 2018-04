Britské médiá prišli s novým detailom: V kauze Skripaľovcov sa objavil ďalší Rus

Ide o zatiaľ médiami neidentifikovaného Rusa, ktorý cestoval do Británie v rovnaký deň, 3. marca, a rovnakým letom AFL2570 spoločnosti Aeroflot ako Julija Skripaľová. Tento muž sa do Ruska vracal ešte v ten istý deň, po niekoľkých hodinách strávených v Británii. Práve krátkosť jeho pobytu v Británii vyvoláva podľa britskej tajnej služby podozrenie.

Zdroj denníka Daily Mail spresnil, že tento cestujúci zatiaľ nie je podozrivý, ale pre tajné služby je "záujmovou osobou". "My nepochybne veríme v možnosť, že osoby zodpovedné (za otrávenie Skripaľovcov) opustili Britániu niekoľko hodín po čine," uviedol.

Britský denník Sun zasa napísal, že zatiaľ neznámy Rus odcestoval do Moskvy päť hodín po prílete do Londýna. Incident v anglickom meste Salisbury, kde 4. marca našli Skripaľovcov s príznakmi otravy, sa odohral približne 24 hodín po Julijinom prílete.

Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta a najnovšie žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom boli jeho tvrdenia založené.

Britské médiá totiž v utorok informovali, že britskí experti z vedeckovýskumného strediska Porton Down nedokázali určiť "presný zdroj" výroby bojovej nervovoparalytickej látky novičok, ktorou boli Skripaľovci otrávení.

Gary Aitkenhead, šéf Vedeckého a technologického laboratória ministerstva obrany (DSTL), ktoré je súčasťou komplexu Porton Down, uviedol, že odborníci neboli schopní dokázať, že látka bola vyrobená v Rusku. V súvislosti s kauzou Skripaľovcov v stredu v Haagu zasadá Výkonná rada Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).

Británia odmieta zapojenie Ruska do vyšetrovania

Británia odmieta možnosť, že by v prípade otravy bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije prebiehalo spoločné vyšetrovanie s účasťou Ruska. Vyjadril sa tak v stredu úradujúci stály zástupca Londýna pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) John Foggo, ktorého slová citovala agentúra AP.

Ako povedal tento predstaviteľ na zasadnutí Výkonnej rady OPCW, dohovor ohľadne tejto organizácie so sídlom v holandskom Haagu neobsahuje nijakú požiadavku, ktorá by nútila obeť "zapojiť pravdepodobného páchateľa do spoločného vyšetrovania". Takýto postup by považoval za "zvrátený". Na žiadosť Ruska sa v stredu v Haagu koná mimoriadne zasadnutie Výkonnej rady OPCW, na ktorom sa má diskutovať o kauze Skripaľ. Agentúra TASS s odvolaním sa na nemenované zdroje predtým uviedla, že predstaviteľ Británie pri OPCW sa na tomto rokovaní nezúčastní.

AP v tejto súvislosti citovala vyhlásenie hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej, podľa ktorého je Rusko "pripravené na komplexnú, vysoko profesionálnu a otvorenú spoluprácu na prípade Skripaľ so Spojeným kráľovstvom, a to v bilaterálnom formáte, ako aj v rámci OPCW".

Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury, kde žili. Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta a najnovšie žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom boli jeho tvrdenia založené.

Moskva vyhostila maďarského diplomata

Rusko v stredu vyhostilo maďarského diplomata po tom, čo Maďarsko v súvislosti s kauzou Skripaľ predtým v znamení spojeneckej solidarity s Britániou vyhostilo jedného ruského diplomata. Informovala o tom agentúra MTI. Vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke ruského rezortu diplomacie sa uvádza, že ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo maďarského veľvyslanca Jánosa Ballu, ktorému odovzdalo protestnú nótu.

Jedného z pracovníkov maďarského veľvyslanectva v Moskve označil ruský rezort diplomacie za nežiaducu osobu. Moskva toto opatrenie podľa vyhlásenia urobila ako "odvetný krok za nepriateľské a nepodložené vyhostenie ruského diplomata na základe nepotvrdených obvinení Británie".

