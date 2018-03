Nad Bašternákom sa sťahujú mračná: Účinná ľútosť nepomohla, prokurátor na neho podal žalobu

"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry neakceptoval návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania z dôvodu účinnej ľútosti. Prokurátor ÚŠP dňa 23. 3. 2018 podal na obvineného Ladislava B. obžalobu pre trestný čin neodvedenia dane a poistného na Okresný súd Bratislava II," informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Aj keď daňovému úradu Bašternák vyplatil takmer dva milióny eur, ktoré si predtým vypýtal na nadmerných odpočtoch DPH a chcel si tak uplatniť účinnú ľútosť, pred súdom ho to neochránilo. Po podaní obžaloby je teraz na rade súd. Rozhodne, či obžalobu prijme alebo nie. Ak sa tak stane, Bašternáka čaká súdny proces, na ktorom bude sedieť na lavici obžalovaných.

Generálny prokurátor k účinnej ľútosti

Účinná ľutosť pri niektorých daňových trestných činoch umožňuje vyhnúť sa súdu, a tým aj trestu. Podmienkou je zaplatiť do 24 hodín od ukončenia vyšetrovania. Bašternák tak urobil, no nepomohlo mu to. „Súčasnú podobu právnu úpravu účinnej ľútosti osobne považujem takpovediac za niečo, čo zodpovedá pojmu „z núdze cnosť.“ Pretože, páchateľ „ľutuje“ až vtedy, keď je jeho trestná činnosť odhalená a hrozí mu trestné stíhanie a trest. Potom nastupuje otázka o akú „ľútosť“ vlastne ide?" pýta sa generálny prokurátor Jaromír Čižnár a zároveň podáva vysvetlenie: "Podľa môjho názoru, by mal byť tento inštitút koncipovaný tak, že absolútnu beztrestnosť páchateľ získa iba vtedy, ak sa k svojmu skutku sám dobrovoľne prizná a iniciatívne vykoná kroky k odstráneniu škodlivého následku."

Ak sa tento inštitút má uplatňovať aj v prípadoch, ak trestná činnosť páchateľa bola odhalená orgánmi činnými v trestnom konaní, tak podľa názoru Čižnára by jeho účinná ľútosť mala byť zohľadnená iba pri určovaní druhu a výmere trestu. "V tomto štádiu by mu už nemala účinná ľútosť zaručovať beztrestnosť," vysvetlil generálny prokurátor.

Exminister vnútra a advokát Daniel Lipšic v minulosti upozornil na verdikt Ústavného súdu SR, ktorý mal v inej daňovej kauze rozhodnúť, že v prípade vratiek DPH nie je možné uplatniť si účinnú ľútosť.

Five Star Residence

Bašternákova trestná vec sa týka vyplatenia DPH vo výške takmer 2 milióny eur spoločnosti BL 202 v súvislosti s kúpou bytov v komplexe Five Star Residence. V podnikateľovom byte v rezidencii Bonaparte býva bývalý premiér a predseda Smeru Robert Fico.