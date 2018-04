PRÁVE TERAZ Ladislavovi Bašternákovi hrozí minimálne sedem rokov

Uvádza to Denník N. Obžalobou prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pre trestný čin neodvedenia dane a poistného, ktorá sa týka vyplatenia DPH spoločnosti BL 202 v súvislosti s kúpou bytov v komplexe Five Star Residence, sa zaoberá Okresný súd Bratislava II. Denník informuje, že prípad bude pojednávať sudkyňa Mária Szabóová, ktorú do funkcie sudkyne vymenoval prezident Andrej Kiska v roku 2015.

Podľa hovorcu Krajského súdu v Bratislave Pavla Adamčiaka vykoná súd prvotné úkony v zmysle ustanovení Trestného poriadku – doručovanie obžaloby. "Zároveň sa senát popri rozhodovaní aj v iných trestných veciach bude oboznamovať so spisovým materiálom v tejto veci. Až po dôkladnom oboznámení sa s vecou a so spisom môže senát v zmysle Trestného poriadku určiť ďalší procesný postup v predmetnej trestnej veci," uviedol Adamčiak.

Denník N zároveň informuje, že tento prípad môže byť iba začiatkom. "Ak by sa však vyšetrili aj ďalšie tri prípady, v ktorých Ladislav Bašternák figuruje, môže dostať trest až 12 rokov,“ uvádza denník.