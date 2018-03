Štátna tajomníčka obvinená z korupcie: Žiadala si úplatky, tvrdia svedkovia

Pre Denník N to potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Jankovská, ktorá je nominovaná Smerom, je podozrivá okrem iného aj z prepojenia na dnes už mŕtveho mafiánskeho bossa Petra Čongrádyho. Práve s ním je spojená kauza podplácania. Týka sa trenčianskeho podniku Fatima, ktorý sa do pozornosti dostal vďaka reportáži TV Markíza, ktorá zistila, že ho momentálne vlastní manželka šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera.

Trenčianska Fatima

Podnik získal v roku 2000 Ondrej Janíček v dražbe, ako sa však vyjadril na videu, netušil, že oň mal záujem aj vtedajší boss Čongrády. Po dvoch dňoch, ako sa nasťahovali, mala byť v podniku razia polície. Ako uviedol Janíček, strážcovia zákona ho mali zbiť, okradnúť a spolu s partnerom Jozefom Strelčíkom zatknúť a obviniť z vydierania.

Dvojica mala byť vo väzbe dovtedy, pokiaľ sa čongrádyovcom nepodarí presvedčiť Janíčkovu ženu, aby Fatimu prepísala na nich. Na to, aby neskôr Janíčka a Strelčíka dostali na slobodu, mali využiť sudkyňu Jankovskú. Vo videu to vysvetľuje Michal Vida, ktorý bol podľa vlastných slov členom mafiánskej skupin Petra Čongrádyho.

Uplácanie sudcov

K posunu došlo v marci v roku 2002, keď Jankovská rozhodla, že Janíček a Strelčík dostanú 15 mesiacov za vydieranie. Trest už mali odsedený vo väzbe a preto sa dostali na slobodu. Podľa Vidu bola medzi Čongrádym a Jankovkou dohoda, že Janíček sa voči rozsudku neodvolá - on to však porušil. „Čongrády ho za to chcel fyzicky zlikvidovať,“ povedal Vida.

„Šesť rokov dookola vysvetľujem, že sa nepoznám s Čongrádyovcami. Nemám k nim žiaden vzťah, nie som ich švagriná, nikto od nich nebol na mojej svadbe a nikdy ma nekontaktovali,“ bránila sa známosti Jankovská pre Denník N.

Rozsudok potvrdil aj krajský súd, o čom rozhodol senát sudcu Jozefa Janíka. Podľa Janíčka obaja sudcovia dostali úplatky, pričom Jankovská si mala vypýtať tri milióny korún. Sumu potvrdil aj Vida a hovorí o stretnutí so sudkyňou, ktoré malo prebehnúť priamo aj u nej v kancelárii na súde.

Skutočný páchateľ

Kľúčovým svedkom prípadu bol Tibor Jurisa, hlavný poškodený, ten však na súd neprišiel. Vo februári tohto roku spísal svedectvo pre advokátku Evu Mišíkovú. Uvádza, že k výpovedi, že ho Janíček a Strelčík vydierali, ho nútili policajti. Povedať to mal už podľa pôvodného vyšetrovania a má to byť uvedené aj v zápisnici.

Jurisa sa mal stať chráneným svedkom, čo sa nakoniec ale neudialo. Mal sa báť o svoj život, čo bol dôvod, prečo sa vyhýbal súdu. Jankovská navyše neskôr prepustila aj Rudolfa Zúbeka - muža, ktorý bol skutočným páchateľom a ktorý ho mal vydierať. Jurisa preto odišiel do zahraničia.

Denník N sa Jankovskej pýtal na to, prečo rozhodla bez toho, aby si priamo vypočula svedectvo kľúčového svedka. Vraj sa jej nepodarilo zabezpečiť jeho účasť. „Urobila som všetko pre to, aby som ju zabezpečila. Preto mi neostávalo nič iné len čítať jeho výpovede,“ povedala Jankovská.

Únos k Čongrádymu

Janíčka mali po prepustení uniesť k Čongrádymu, ktorý sa mu v prípade neprepísania reštaurácie mal vyhrážať smrťou. „Bol mi prednejší život a súhlasil som, že prepis urobíme,“ povedal podnikateľ. Neskôr mal Janíček stretnúť dvojicu policajtov, ktorí mu poskytli pomoc.

Prísť mali aj technici, ktorí namontovali monitorovacie zariadenia a Janíček podpísal doklady o spolupráci s políciou. Do miestnosti sa vraj podarilo dostať Čongrádyho aj jeho spolupracovníka Vaska, pričom na videu mali porozprávať aj o korumpovaní sudcov. Po akcii sa však dlho nič nedialo a v roku 2007 prišlo oznámenie, že sa konanie zastavilo, pretože sa stratila nahrávka.