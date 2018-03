Pellegrini odletí na svoj prvý summit do Bruselu, v piatok ho zastúpi Babiš

Do Bruselu by mal premiér na svoj prvý summit odletieť vo štvrtok popoludní, zdrží sa tu do večera. V piatok (23.3.) bude Slovensko na summite zastupovať český premiér v demisii Andrej Babiš. Potvrdila to hovorkyňa Úradu vlády SR Beatrice Szabóová. Pellegrini sa pred summitom zúčastní na stretnutí predsedov vlád skupiny V4. Absolvovať by mal aj schôdzku s predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim.

Český veľvyslanec pri Európskej únii Martin Povejšil v stredu (21.3.) potvrdil, že český premiér v demisii Andrej Babiš je pripravený zastupovať Slovenskú republiku na nadchádzajúcom dvojdňovom summite EÚ v Bruseli, ak česká strana dostane oficiálnu žiadosť zo Slovenska.

Nepôjde tak o prvý prípad vzájomného zastupovania na vrcholnom stretnutí lídrov EÚ. Robert Fico v marci 2017 zastúpil bývalého predsedu českej vlády, ktorý dvojdňový summit nedokončil pre snem ČSSD v Brne. Fico vtedy zastúpil Sobotku rovnako v druhý, neformálny deň summitu, keď sa už neprijímajú žiadne závery.