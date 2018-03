KDH si volí predsedu, vystúpil aj Figeľ: Vašečka vidí svoje šance reálne, Hlina mlčí

RUŽOMBEROK - Kresťanskodemokratické hnutie si v sobotu na sneme v Ružomberku zvolí nového predsedu, podpredsedov a má zmeniť stanovy tak, aby sa upravila skratka hnutia. Potvrdil to hovorca hnutia Stano Župa. O post predsedu sa uchádza súčasný šéf Alojz Hlina, nezaradený poslanec NR SR Richard Vašečka, ktorý nedávno opustil OĽaNO, a nitriansky krajský poslanec Miloslav Hatala. Počet kandidátov by sa ešte mohol meniť. Snem sa pred chvíľou začal. Prvý brífing by mali mať konzervatívci na poludnie

"Takmer až do voľby predsedu môže byť na predsedu navrhnutý ktorýkoľvek člen hnutia," vysvetlil Župa. Predsedu má voliť 342 delegátov snemu. Hlinovi verejne deklarovali podporu členovia predsedníctva KDH. Vašečka svoju kandidatúru zdôvodňoval aj silnou a naliehavou ponukou zvnútra KDH. V pondelok ho za kandidáta na post predsedu nominovala prešovská primátorka Andrea Turčanová.

Vašečka vidí svoje šance veľmi reálne

Poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka svoje šance na zvolenie za predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) vidí veľmi reálne. Ako v piatok uviedol Richard Vašečka, voľba nerozhodne len o mene predsedu KDH, ale aj o celkovom smerovaní a budúcnosti hnutia.

"Po stovkách stretnutí s členmi KDH po celom Slovensku som sa uistil, že moje rozhodnutie kandidovať za predsedu bolo správne. Cítim silnú podporu a svoje zvolenie za predsedu KDH vidím ako veľmi reálne. Som človekom spolupráce a budem usilovne spolupracovať s každým, komu dajú delegáti snemu dôveru," uviedol Vašečka, pre ktorého je dôležité, aby KDH sedelo nielen v parlamente, ale aj za stolom pri zostavovaní vlády, ktorá bude diametrálne odlišná od súčasnej. "Bude to dobré pre Slovensko," dodal.

Hlina hovorí o potrebe KDH

Súčasný predseda hnutia Hlina v piatok, ešte pred snemom, nepovedal, ako vidí svoje šance na opätovné zvolenie. "V sobotu je snem, snem KDH je oslava demokracie. KDH je v zásade už jediná strana na Slovensku, ktorá dokáže mať taký veľký snem, máme tam približne 350 delegátov z celého Slovenska," povedal a myslí si, že snem bude dôležitý nielen pre KDH, ale vzhľadom na okolnosti aj pre celé Slovensko.

"Naša krajina potrebuje jednu konzervatívnu kresťanskodemokratickú stranu," povedal Hlina, ktorý sa pred snemom nechcel vyjadrovať k možnému výsledku voľby predsedu. Podľa neho je to na delegátoch, či Hlina zostane predsedom aj naďalej.

Figeľ vystúpi osobne

Od svojho vzniku bolo KDH vždy dôležitou súčasťou alternatívy pre lepšie Slovensko - pri budovaní slobody a demokracie a prekonávaní obdobia totality, v zápase s mečiarizmom a s populistickou, skorumpovanou politikou vlád Roberta Fica. Tam má smerovať aj dnešné hnutie - k formovaniu slušnej politiky pre ľudí, spravodlivého štátu a rozumnej solidarity v spoločnosti. Pred dnešným snemom KDH to pre agentúru SITA uviedol bývalý predseda hnutia Ján Figeľ.

"Predsedom má byť ten, kto dá členom a voličom KDH víziu účasti na vládnom spravovaní krajiny, kto dokáže vytvárať čo najviac priestoru pre rast jeho vplyvu a pre spájanie podobne hodnotovo a programovo blízkych ľudí. Pri silnejšej tímovosti a jednote a vďaka väčšej otvorenosti pre ľudí, pre odborníkov a pre skutočné riešenia sa KDH pri najbližších parlamentných voľbách vráti nielen do parlamentu, ale aj do vlády. Som o tom presvedčený," uviedol súčasný osobitný veľvyslanec Únie pre náboženské slobody. Za hlavnú výzvu pre novozvoleného predsedu a vedenie KDH považuje výrazne posilniť jednotu kresťanskodemokratických a konzervatívnych síl v úsilí o spravodlivé a slušné Slovensko. Figeľ dnes na sneme v Ružomberku vystúpi aj osobne.

Myslí si, že súťaž o post predsedu je hnutiu na prospech. "Prajem kandidátom, aby v nej boli férovými protagonistami svojej programovej a personálnej ponuky," uviedol Figeľ a pripomenul, že v histórii hnutia bolo niekoľko zápasov o predsedu a len v jedinom prípade porazený kandidát neodišiel a nezaložil konkurenčnú stranu. "Bolo to v roku 2000, keď som o post predsedu súťažil s Jánom Čarnogurským. Víťazom sa nakoniec stal Pavol Hrušovský, ja som prijal post podpredsedu a dobre sme spolupracovali. Keď vo svojej dobe na post predsedu hnutia kandidovali Ján Klepáč (SKDH), Mikuláš Dzurinda (SDKÚ), Vladimír Palko (KDS), po prehratých súbojoch neskoršie nielen opustili KDH, ale založili aj nové subjekty," pokračoval Figeľ s tým, že Daniel Lipšic (NOVA) a Radoslav Procházka (Sieť) sa o pozíciu predsedu ani neuchádzali, ale priamo vytvorili konkurenčné politické strany, čím podľa neho pomohli ešte viac oslabiť KDH, a tým aj alternatívu slušnej politiky pre Slovensko.

KDH je polarizované, tvrdí politológ

Politický analytik Ján Baránek spomedzi trojice kandidátov vníma Hatalu ako najmenej výrazného. "On ako prvý ohlásil kandidatúru zo vzdoru voči Alojzovi Hlinovi, nepozdáva sa mu ako vedie KDH," uviedol s tým, že podľa neho má Hatala najmenšiu podporu. "KDH je dnes polarizované medzi priaznivcami a odporcami Hlinu. KDH vždy bolo stranou kolektívneho vedenia a Hlinovi pripisujú niektorí členovia autoritárske snahy o vládnutie," uviedol.

Vašečka má podľa analytika jednu výhodu, a tá spočíva v tom, že on sám má 25-tisíc preferenčných hlasov. A keby sa stal predsedom, pritiahne aj ďalších, ktorí majú vysoký počet preferenčných hlasov. "Pre KDH by to znamenalo možný skokový nárast preferencií a istotu, že sa do parlamentu dostanú. Vašečka by bol schopný stranu pozdvihnúť a preferencie by mohli narásť veľmi rýchlo," povedal Baránek. U Hlinu Baránek vyzdvihol jeho aktívnu prácu v teréne po celom Slovensku. "Poctivo chodí po Slovensku, no nemá takú podporu ako Vašečka. Hlina je aktivista, a tak sa aj správa," povedal. "Pre zjednotenie kresťanských síl na Slovensku by Vašečka bol vhodným predsedom KDH," dodal.

Zmena názvu

Delegáti snemu majú tiež meniť stanovy. Upraviť by sa mala skratka názvu. Názov má zostať Kresťanskodemokratické hnutie, ale skratka KDH sa má doplniť o slovné spojenie "Kresťanskí demokrati". Skratka by tak po zmene mala byť "KDH - Kresťanskí demokrati". Návrh zmeny stanov počíta aj s úpravou spôsobu tvorby kandidátnej listiny do NR SR, europarlamentu a pri návrhu kandidáta na prezidenta. Po novom by mala kandidátky schvaľovať Rada KDH na návrh Predsedníctva KDH. "Zostáva v platnosti, že naši členovia, kluby, okresné centrá, krajské rady KDH budú môcť naďalej navrhovať kandidátov do Stáleho zoznamu, z ktorého sa bude vytvárať kandidátna listina," píše sa v návrhu zmeny stanov.

Navrhovatelia deklarujú, že návrhy bude Predsedníctvo KDH predkladať po "intenzívnej vnútrostraníckej komunikácii a v takej podobe, aby mali potenciál na to, aby ich Rada KDH schválila". Novelizácia stanov má tiež rozšíriť počet členov Rady KDH o štyroch krajských koordinátorov sympatizantov konzervatívnej politiky a troch krajských koordinátorov seniorov. "Títo koordinátori budú navrhnutí z radov členov KDH. Navrhovať ich bude Predsedníctvo KDH a schvaľovať ich bude Rada KDH," píše sa v návrhu.

Zmeny kritizovali bývalí funkcionári hnutia. Žiadali zachovanie názvu hnutia a tiež, aby KDH zostalo demokratické. Súčasné vedenie im odkázalo, že navrhované zmeny stanov nie sú nedemokratické.