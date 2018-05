Po Procházkovi nám neprešiel ďalší kandidát na sudcu do Luxemburgu

BRATISLAVA - Slovensko neuspelo ani so svojím tretím kandidátom na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Sudca Najvyššieho súdu SR Ivan Rumana neprešiel posudzovaním poradného výboru Rady EÚ. Po rokovaní vlády to potvrdil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok.

"Panel, ktorý posudzuje jednotlivých kandidátov, nebol presvedčený o našom kandidátovi, a tým pádom sa musí najprv Súdna rada a potom vláda zaoberať vzniknutou situáciou," uviedol Korčok s tým, že rezort diplomacie oznámi negatívne stanovisko poradného výboru vláde a Súdnej rade.

Štátny tajomník nechcel hodnotiť neúspech v poradí už tretej nominácie Slovenska na tento európsky súdny post. "Nehodnotím to nijako, pretože mi neprináleží hodnotiť sudcov a vhodnosť kandidátov. Ministerstvo zahraničných vecí je tým orgánom, ktorý komunikuje s európskymi inštitúciami, to znamená, my ich informujeme o našich návrhoch, a, bohužiaľ áno, už tretí kandidát neprešiel," doplnil.

Ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) situácia podľa jeho slov "neteší". "Je to už tretí nezdarný pokus Slovenska umiestniť niekoho na tento súd. Nič mi nezostane, len akceptovať toto stanovisko," reagoval.

Gál vysvetlil, že náš tretí kandidát nepresvedčil európskych expertov vo výbore o svojej zdatnosti v agende, ktorou sa luxemburský súd zaoberá, a pripravenosti okamžite sa ujať výkonu funkcie. "Tou výhradou bolo to, že podľa nich náš kandidát nespĺňa tie požiadavky, aby vedel okamžite súdiť tieto európske veci, že nie je dostatočne zdatný a dostatočne skúsený v týchto európskych záležitostiach," opísal.

Kandidatúru sudcu Rumanu, ktorého vo voľbe vybrala Súdna rada, schválila vláda vo februári. V poradnom výbore pred ním neuspeli ani dvaja predošlí kandidáti Slovenska – Mária Patakyová a Radoslav Procházka. Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016.

Slovensku sa podarilo získať jedno z 12 miest dodatočných sudcov, ktoré pribudli na Všeobecnom súde EÚ v rámci jeho reformy. V roku 1998 bol zriadený, aby sa zabezpečila európskym občanom dvojstupňová súdna kontrola v určitých oblastiach a odbremenil sa samotný Súdny dvor EÚ. Miesto vyhradené pre Slovensko už malo byť obsadené, súdu tak v súčasnosti náš sudca chýba a musí sa zaobísť bez neho.