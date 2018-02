Novela zákona o službách zamestnanosti podľa Krajniaka uškodí 2,5 miliónu Slovákov

Upozornil na to, že len v zahraničí pracuje približne 300-tisíc Slovákov a ďalších 100-tisíc ľudí na Slovensku nemôže prijať legálne zamestnanie pre exekúcie. "Pritom 90 percent Srbov na Slovensku zastáva nekvalifikované a nízko kvalifikované miesta," tvrdí. Ak podľa neho vláda dovolí dovoz lacnej pracovnej sily zo zahraničia, zamestnávatelia na Slovensku nebudú nútení zvyšovať platy.

"Klamete a zavádzate," reagoval na slová Krajniaka poslanec za Smer-SD Erik Tomáš. Novelou zákona sa podľa neho zavádza zákaz sociálneho dampingu pri zamestnávaní cudzincov, čím sa pomáha občanom Slovenska. Upozornil na to, že na Slovensku pracuje len osemtisíc cudzincov, ktorí pochádzajú z tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie.

Poslanci NR SR za stranu Smer-SD Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák v novele zákona navrhujú od mája tohto roka zjednodušiť podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, na Slovensku. Má sa to týkať len vybraných profesií, v ktorých je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a okresov s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.

Zoznam zamestnaní, v ktorých pretrváva nedostatok pracovnej sily, by podľa ich návrhu stanovila komisia na tripartitnej úrovni a bol by zverejnený a ročne aktualizovaný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Počet zamestnancov pochádzajúcich z krajín mimo Európskej únie by sa mal obmedziť na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov konkrétneho zamestnávateľa.