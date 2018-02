Ďalší presun v opozícií: Vašečka opustil predsedníctvo v OĽaNO, veľké plány v KDH

Podľa analytika Jána Baránka je dobré, že KDH bude mať viacero kandidátov na predsedu na sneme KDH. „Vašečka je veľmi vážnym kandidátom, pretože má za sebou všetky kresťanské skupiny. Má za sebou podporu biskupov, aj keď nie hlasnú,“ uviedol Baránek. Podľa neho je Vašečka autentický kresťanský politik.

„Bude to zaujímavý súboj. Je to dobrá kandidatúra. Ak prinesie víziu spájania kresťanských síl v politike bolo by to na prospech nielen KDH, ale aj Slovenska. SR by si zaslúžila jednu silnú kresťanskú stranu,“ uviedol Baránek s tým, že KDH v osobe Vašečku automaticky získalo aj zastúpenie v parlamente. „To bude prínos pre tú stranu,“ dodal.