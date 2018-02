Drucker dal stopku vyšším doplatkom liekov: Pocítili by to desaťtisíce pacientov

O preplácaní liekov z verejného zdravotného poistenia sa rozhoduje v tzv. procese kategorizácie. Kategorizačná komisia návrh Dôvery v januári zamietla. Následne sa súkromná poisťovňa odvolala na Kategorizačnú radu, tá už odporučila Druckerovi zmeny v doplatkoch za lieky schváliť. Minister súhlasí s tým, že navrhované zmeny majú oporu v legislatíve, upozornil však, že sa postupovalo príliš technokraticky a medicínske hľadisko sa nebralo do úvahy.

"Dôvod, prečo nesúhlasím s takýmto navýšením, je jednoduchý. Vyhláška alebo zákon trochu necitlivo až príliš technokraticky pristupuje k takejto revízii. Nebolo vôbec zohľadnené medicínske hľadisko, ktoré bolo vypracované a na jeho základe rozhodovala aj Komisia," vysvetlil Drucker. Zároveň avizoval, že legislatívu v najbližších týždňoch zmení, aby sa takéto situácie neopakovali.

Návrh na zvýšenie doplatkov od apríla 2018 by znamenal pre zdravotné poisťovne podľa Druckera úsporu asi 15 miliónov eur počas nasledujúceho roku. Zvýšenie by sa dotklo liekov na neurologické, endokrinologické či psychiatrické ochorenia, alebo liekov pre diabetikov. Vyššie doplatky by tak pocítili desaťtisíce pacientov, s čím Drucker nesúhlasí. Ako hovorí, jedna vec je ministerská vyhláška a druhá zdravý rozum.