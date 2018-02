Zákon o politických stranách má ísť ústavnou väčšinou, zhodujú sa strany

BRATISLAVA - Zákon o politických stranách, ktorý má upraviť fungovanie strán, by mal byť prijatý ústavnou väčšinou a konsenzom. Očakávajú to predstavitelia koaličných i opozičných strán v prípade, ak bude takýto návrh konečne predložený na rokovanie do parlamentu. Zhodli sa na tom zástupcovia strán Smer-SD, SNS, SaS a OĽaNO v nedeľnej televíznej diskusnej relácii V politike na TA3.

"Bolo by ideálne, keby takýto návrh zákona opäť prešiel ústavnou väčšinou. Pokiaľ sa tak nestane, budeme sa pýtať, prečo," uviedol poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD). Je presvedčený, že návrh nemusí vyhovovať všetkým politickým stranám, isté pravidlá by však podľa neho mali platiť. V rámci rozpravy preto očakáva vášnivú diskusiu, sám si však chce počkať na konkrétny návrh zákona, keďže v súčasnosti sa hovorí o viacerých alternatívach.

Súhlasí s ním aj koaličný kolega Tibor Bernaťák zo SNS. "Samozrejme, bolo by to ideálne, keby tento návrh prešiel ústavnou väčšinou," povedal Bernaťák. Všetko však ukáže fakt, ako sa k tomu postavia opoziční poslanci a či budú mať záujem o konštruktívne rokovania. Podľa Bernaťáka má ísť ale hlavne o vytvorenie "jedného normálneho politického systému" s jasnými pravidlami a kritériami. Cieľom tiež je, aby boli strany otvorené pre každého, kto by chcel do nich vstúpiť, teda nie, aby boli "uzatvorenou sektou."

O prijatí konsenzom a o hľadaní spoločného kompromisu v súvislosti s prijímaním zákona hovorí aj opozičný poslanec Martin Klus (SaS). "Ak okrešeme návrh do takej podoby, ktorý by naozaj zlepšil fungovanie politického systému, nevidíme dôvod na to, aby sme to nepodporili," pripustil Klus. Zatiaľ však podľa neho tomu nič nenasvedčuje. Skôr sa totiž obáva, že koalícii sa opäť podarí zákon presadiť. Podobne ako v prípade rokovacieho poriadku, teda proti vôli opozície. "Toto bude to najhoršie, čo sa môže politickému systému na Slovensku stať," myslí si Klus.

Prístupnosť k určitej zmene pripúšťa aj poslanec OĽaNO Richard Vašečka. Avšak poukazuje na to, že mnohé kľúčové veci demokracie sa na Slovensku prijímajú jednoduchou väčšinou, teda dosiahnutím 76 hlasov. Ako príklad uvádza rokovací poriadok alebo volebný systém. "Ja by som sa to odvážil nazvať, že je to politické znásilnenie," tvrdí Vašečka.

Stabilita spoločnosti pokrivkáva

Nový návrh o politických stranách si zrejme vyžiadala táto doba. Takto to vníma poslanec Smer-SD Dušan Jarjabek, ktorý to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3.

"A tá doba si to vyžiadala z toho dôvodu, že stabilita spoločnosti je taká, aká je. To znamená, veľmi pokrivkáva," tvrdí Jarjabek. Za nestabilitou spoločnosti vidí tzv. neštandardné strany, čo je možné vnímať aj na Slovensku. Je totiž presvedčený, že spoľahnúť sa dá len na štandardné politické strany. "Že predseda strany vie, čo robí predseda klubu a predseda klubu alebo klub vie aspoň trošku garantovať to, čo robí predseda," priblížil Jarjabek.

Práve to má byť podľa neho dôvodom na zmenu platných pravidiel, a teda ak je to možné, spraviť z neštandardných strán aspoň trocha štandardné strany. Napríklad aj preto, aby mali politické strany príslušníkov zodpovedných za danú stranu. Prípadne, aby mali svoje štruktúry na to, aby mohli fungovať. "A to sú práve tie štandardné strany, ktoré vám zariadia to, že keď sa na niečom dohodnete s predsedom, tak to platí," doplnil Jarjabek.

Opozičné SaS vníma diskusiu v prvom rade o slobode. Podľa poslanca Martina Klusa by sa mala každá strana slobodne rozhodnúť, aký chce mať systém členstva, vnútorné štruktúry, či to, koľko členov je pre ňu optimálny počet. "Mentorovať to zo strany súčasných vládnych strán považujeme za nesprávne a nevhodné," zdôraznil Klus. Pozornosť pritom upriamuje na súčasný trend v mnohých európskych krajinách, kde sú štandardné strany na ústupe. "Tiež hovorím, že to nie je v prospech politického systému, ale je takáto doba a my sme nositeľmi tej doby," doplnil Klus.

Podobne to vníma aj predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka. "Nezdá sa vám to arogantné, aby Smer alebo SNS by malo rozhodovať v demokratickej spoločnosti o vnútorných záležitostiach OĽaNO, ktoré prebiehajú úplne striktne podľa zákona?" pýta sa Vašečka. Má skôr dojem, ako by niektorým politickým stranám dochádzal dych a v aktuálnych podmienkach nezvládajú viesť férovú politickú súťaž. Za vtip pritom považuje, že zárukou stability majú byť strany ako Smer či SNS, a tým, že OĽaNO nie je, je spoločnosť nestabilná a vzniká extrémizmus. "Predložte to (návrh) do parlamentu, otvorme diskusiu, už rok o tom hovoríte. Bude prvé čítanie, druhé čítanie, my sa k tomu vyjadríme," vyzval Vašečka SNS s tým, že verí vo vecnú diskusiu.

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák oponuje, že zákonom nikto nikomu nič neprikazuje. Iba majú napríklad pocit, že niektoré politické strany neumožňujú byť ich členom každému, kto by o to mal záujem.