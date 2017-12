Brusel vymenil po rokoch za Bratislavu: FOTO Šefčovič sa na Vianoce rád chopí varešky

BRATISLAVA - Vianoce v kruhu rodiny tak, ako sa patrí. Vyzerá to tak, že viceprezident Európskej komisie sa tento rok rozhodol tráviť Vianoce inak. Po niekoľkých rokoch nebude tráviť sviatky v Bruseli, ale v rodnej Bratislave. Sviatky strávi spoločne s celou rodinou.

Tohtoročné Vianoce strávi Maroš Šefčovič po dlhej dobe na Slovensku. "Moje tohtoročné Vianoce nebudú po dlhšom čase bruselské, ale na Slovensku. Obe moje dcéry sa totiž po štúdiu v zahraničí zamestnali práve v rodnej Bratislave a od septembra tu na vysokej škole študuje aj môj syn," uviedol pre Topky viceprezident EK.

Maroš Šefčovič s rodinou

Týždeň pred Vianocami nezaháľa a plní zoznam povinností a úloh, ktoré dostal od manželky a sú tradične v jeho rukách. "Napríklad kúpa vianočného stromčeka, čo som už aj splnil, alebo príprava hlavného chodu štedrovečerného stola, ryby. Ďalšie sviatočné dni sa snažím tráviť aj trochu aktívne. Ak sú Vianoce biele, s veľkou chuťou vybehneme na svah a zalyžujeme si," povedal Šefčovič.

Maroš Šefčovič s manželkou

Cez rok variť nestíha, na Vianoce pripravuje špecialitu

"Za špecialitu samu o sebe považujem práve prípravu štedrovečernej ryby (smiech). Je to asi aj akási kompenzácia, keďže počas roka sa pre rýchle pracovné tempo a nabitý kalendár dostanem do kuchyne pomerne zriedkavo," uviedol s tým, že to rád takýmto spôsobom rodine vynahradí.

Šefčovič s Arnoldom Schwarzeneggerom

Napriek tomu, že Šefčovičovi podľa jeho slov chýba cez rok tréning vo varení, zatiaľ sa nikto na jedlo nesťažoval. "Práve naopak. Pokiaľ ide o zvyky či tradície, na stole nesmú chýbať oblátky s medom, aby mal každý sladký život, alebo krajec chleba s cesnakom, aby bol každý zdravý. Manželka tiež hádže do všetkých kútov orechy, tiež ako symbol zdravia a hojnosti. No a ako v mnohých domácnostiach, aj u nás budú samozrejme znieť rozprávky ako Popoluška, Byl raz jednou jeden král či Perinbab," dodal Šefčovič.