Vypátrali sme ženu, u ktorej to celé začalo: FOTO Mafia, Smer, eurofondy a Trošková

BRATISLAVA/LUČENEC - Po smrti Jána Kuciaka vyšiel jeho posledný nedokončený článok, ktorý odhalil prepojenie talianskej mafie na Slovensku na najvyššie politické špičky. Hlavná radkyňa premiéra Mária Trošková podnikala s Antoninom Vadalom. No ešte predtým, ako sa na scénu dostala Trošková, existovala istá Denisa. Denisa, ktorá zoznámila Vadalu s ľuďmi z Ficovho Smeru. Na dlhší čas sa po nej zľahla zem. My sme ju však vypátrali. Žije v ústraní v dedinke pri Lučenci.

Na začiatku celého príbehu stojí Denisa Bahledová. Podľa našich informácií bola úplne prvou spojkou medzi slovenskou politikou a mafiou z Talianska. Dlhé roky žila s Antoninom Vadalom, členom juhotalianskej mafie známej ako ‘Ndrangheta. Približne pred desiatimi rokmi uviedla Vadalu do vyššej spoločnosti a predstavila ho členom Ficovho Smeru. Denisino meno začalo rezonovať po súťaži miss, podobne ako meno Márie Troškovej, ktorá sa zúčastnila Miss Universe Slovensko v roku 2007. Neskôr začala pracovať na ministerstve pôdohospodárstva za Ľubomíra Jahnátka. Na starosti mala prerozdeľovanie eurofondov.

Podľa našich zdrojov sa tak dostali k dotáciám z eurofondov nielen členovia talianskej mafie, ale aj ich spoločníci na východe. Aj v Ratke a okolí Lučenca sa vyskytuje mnoho tabuliek odkazujúcich na čerpanie eurofondov. Denisu sme osobne navštívili. Ku vzťahu s Vadalom či jej pôsobení na ministerstve sa odmietla vyjadrovať. „Vypovedala som na polícii o všetkom, druhýkrát sa odmietam vyjadrovať,“ povedala nám pri stretnutí Denisa s tým, že na ministerstve pôsobila iba ako referentka. Denisa mala vypovedať vo veci netransparentného čerpania eurofondov na spoločnosť Agro Ratka, s. r. o.

Ako sme sa dostali k Denise

Po vražde Jána Kuciaka sa objavili informácie o „istej Denise“ bez priezviska. Informáciu o nej nám poskytol aj taliansky novinár Antonio Papaleo. „Traja svedkovia mi povedali, že to bol vlastne samotný Vadala, kto predstavil Troškovú premiérovi Ficovi. Údajne sa to stalo po tom, čo podľa mojich zdrojov akási Denisa uviedla Antonina Vadalu do ‚vysokej spoločnosti‘ a predstavila ho hlavám Ficovej strany Smer,“ prezradil novinár.

Nám sa podarilo zistiť, že išlo o Denisu Bahledovú, ktorá pôsobila na ministerstve pôdohospodárstva. Ako sme už spomínali, Antonina Vadalu mala predstaviť Smerákom zhruba pred desiatimi rokmi, niekedy na prelome rokov 2007 a 2008. S Vadalom tvorila pár 12 rokov. Na ministerstve pôdohospodárstva zastávala dôležitý post. Podľa našich informácií rozhodovala o tom, kto dostane dotácie z eurofondov v poľnohospodárstve. Pôsobila aj v odbore rastlinnej výroby a v niekoľkých projektoch. Od istého času sa stiahla do úzadia.

Stretnutie so ženou, u ktorej všetko začalo

Nájsť Denisu Bahledovú nebolo ľahké. Jej meno nebolo nikomu známe, existovalo len pár informácií, ktoré boli nejasné. Existovala nejaká Denisa, ktorá zoznámila Vadalu s Ficom, a to bolo všetko. Napriek tomu sa Topkám podarilo zistiť bližšie informácie, nájsť ju a osobne navštíviť. Denisa, ktorá v roku 1999 ako 20-ročná vyhrala Miss Lučenec, žije v súčasnosti mimo pozornosti v obci Ratka a je na materskej.

Denisin dom sa nachádza v okrajovej časti dediny. Keď sme sa pýtali susedov, na jednom konci o nej nikto nič nevedel, na tom druhom to bolo hneď jasné. „Bahledovci? Áno, tí bývajú tuto hneď vedľa v tom veľkom žltom dome,“ povedala nám obyvateľka vedľajšieho domu.

Susedia si totiž ihneď všimli cudzie auto v ich revíre. Ratka je malá, pokojná dedinka s niekoľkými domami a obyvateľmi. Hneď, ako sme zacúvali k Denisinmu domu, stála už vo dverách. Keďže sa odmietla vyjadrovať k jej vzťahu s Vadalom či k práci na ministerstve, vo veci sme oslovili políciu. Podľa slov Denisy si môžeme jej výpoveď na okresnej polícii v Lučenci kedykoľvek overiť. Polícia však o žiadnom takom prípade však vedomosť nemá. „Polícia v Banskobystrickom kraji takýto prípad nerieši,“ povedala pre Topky hovorkyňa banskobystrickej polície Mária Faltániová.

Eurofondy a ministerstvo pôdohospodárstva

Otázky ohľadom jej pôsobenia na ministerstve pôdohospodárstva jej neboli príjemné a napriek jemnému úsmevu bolo cítiť nervozitu. V médiách rezonovala Denisa ako štátna tajomníčka. „Nie, na takom poste som nepracovala, pôsobila som ako referentka,“ uviedla Denisa. Podľa nášho zdroja však nielenže prerozdeľovala eurofondy, ale mala pomáhať Vadalovi a niekoľkým jeho spoločníkom na východe, aby dostali šťavnaté príspevky z eurofondov.

Vo veci sme preto oslovili aj ministerstvo pôdohospodárstva. Na otázky nám zatiaľ neodpovedali.

Antonino Vadala v súčasnosti žije na Slovensku, no krajská prokuratúra v Košiciach rozhodla o jeho vydaní do Talianska 4. mája tohto roku. Na ťahu je Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce, ktorý má vydanie zrealizovať do desiatich dní. Vadala čelí obvineniu aj na Slovensku. Ide o obvinenie pre pokus zločinu poškodzovania Európskych spoločenstiev a pokus zločinu subvenčného podvodu.