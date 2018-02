Prišiel na psa mráz: Praktiky na košickej plastickej chirurgii už vyšetruje polícia

„Podrobnosti podaného trestného oznámenia nebudeme uvádzať. Vec bola pridelená konkrétnemu prokurátorovi. Trestné oznámenie sme dnes odstúpili na vybavenie Okresnému riaditeľstvu PZ SR Košice,“ povedal v pondelok Filičko.

Ako informoval riaditeľ UNLP Milan Maďar na tlačovej besede 1. februára, košickej prokuratúre podala nemocnica trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu pri poskytovaní služieb samoplatcom - pre plastické operácie cudzincov na klinike plastickej a rekonštrukčnej chirurgie. Zdôraznil, že vedenie nemocnice o podozrivých praktikách nemalo vedomosť a rozhodne sa od nich dištancuje.

Klinika plastickej chirurgie mala podľa zistení Trendu poza chrbát vedenia vykonávať plastické operácie cudzincom, ktorí si zákrok zaplatili cez agentúru z daňových rajov. „Vedenie nemocnice sa o problematike dozvedelo len pred niekoľkými dňami. Následne sme okamžite spustili interné vyšetrovanie, ktoré ešte nie je ukončené a prebieha aj hĺbková kontrola z ministerstva zdravotníctva. Na základe prvých poznatkov bol z funkcie odvolaný primár kliniky Róbert S.,“ informoval vtedy Maďar.

Ako vysvetlila hovorkyňa UNLP Ivana Stašková, každý pacient je pri prijatí zaevidovaný do nemocničného informačného systému. Rovnako to bolo aj u pacientov plastickej chirurgie. Súčasťou momentálne prebiehajúcej internej kontroly je aj porovnanie zaplatených finančných prostriedkov do pokladnice UNLP Košice, ktoré odvádzali zamestnanci kliniky, s cenou skutočne zrealizovaných výkonov.

Prípadná škoda UNLP Košice mohla teda vzniknúť tak, že hodnota skutočne zrealizovaných výkonov prevyšuje sumu odvedených prostriedkov do pokladnice nemocnice – napríklad, keď bol pacientovi realizovaný zákrok A, B, C, a do pokladnice UNLP bol uhradený len výkon A, škodu predstavuje neuhradený výkon B,C.

Ku kauze sa prostredníctvom hovorkyne nemocnice 1. februára vyjadril aj odvolaný primár Róbert S. „Žiadny pacient, či akútny alebo chronický, ktorého sme dokázali na klinike ošetriť, nebol odoslaný do iného zdravotníckeho zariadenia a platiaci klienti, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia, nikdy neboli uprednostňovaní na úkor neplatiacich pacientov. O každej operácii v celej nemocnici, nielen na klinike plastickej chirurgie, je nemocnica informovaná prostredníctvom nemocničného informačného systému, takže operácie sa nedejú "poza chrbát nemocnice". Nejedná sa o pochybný biznis s platiacimi operáciami, ale o riadne estetické výkony na klinike poskytované slovenským ako aj zahraničným klientom. Všetky vybrané peniaze za operácie sú odovzdávané do pokladne nemocnice,“ uviedol odvolaný primár.