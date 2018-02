Košická univerzita po tlačovke Nicholsonovej zúri: Obvinenia a hádky, zvažujú právne kroky

Ten podľa Ďuriš Nicholsonovej pôsobil v Taliansku a po návrate na Slovensko skončil na úrade práce. Na tlačovej besede sa okrem Ďuriš Nicholsonovej zúčastnili aj poslanec Branislav Gröhling (SaS) a dvaja zamestnanci Technickej univerzity v Košiciach. Podľa vyjadrenia univerzity odznel na uvedenej tlačovej besede celý rad informácií, ktoré zavádzajú verejnosť a v konečnom dôsledku poškodzujú dobré meno univerzity.

TUKE zvažuje proti Nicholsonovej právne kroky

"Technická univerzita v Košiciach zvažuje právne kroky na svoju obranu pred nepravdivými a zavádzajúcimi informáciami, ktoré odzneli na spomínanej tlačovej konferencii," uviedla na záver vo vyjadrení Technická univerzita v Košiciach. Ako sa uvádza v stanovisku TUKE, pod ktoré sa podpísali rektor univerzity Stanislav Kmeť a Iveta Vasková, dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, pracovný pomer docenta Roberta Bidulského sa skončil uplynutím doby, na ktorú mal pracovný pomer uzatvorený a na žiadne fakultou vypísané výberové konanie na obsadenie pracovného miesta a funkcie docenta nereagoval.

V súvislosti s projektom, na ktorom pracoval, univerzita uviedla, že "prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov bol Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava ako hlavný partner a Technická univerzita v Košiciach bola len jedným z ďalších 10 partnerov. Tá dostala na riešenie projektu 616 805,50 eura, ktoré získala na základe partnerskej zmluvy od hlavného partnera".

Chýbala podmienka

Podľa univerzity projekt neobsahoval žiadnu podmienku, ktorá by určovala, aby Bidulský mal pracovnú zmluvu s TUKE do roku 2021, ako to na tlačovej konferencií tvrdila poslankyňa Lucia Nicholsonová. "Výstupy časti projektu riešeného TUKE, ako aj celého projektu neobsahujú žiadne ustanovenia o udržateľnosti miesta reintegrovaného vedeckého pracovníka. Projekt sa skončil 31. decembra 2015 s dobou udržateľnosti do 31. marca 2021," uvádza univerzita vo svojom stanovisku. Docent Robert Bidulský po ukončení prác na projekte 31. októbra 2014 pôsobil do 31. januára 2018 na TUKE ako vysokoškolský učiteľ, tvrdí TUKE.

Vedec Róbert Bidulský, ktorý sa po pôsobení v Taliansku vrátil späť na Slovensko, je momentálne na úrade práce. Uviedla to poslankyňa za stranu SaS na stredajšej tlačovej besede. Podľa jej slov Technická univerzita Košice (TUKE) reagovala na výzvu ministerstva školstva a v rámci projektu, ktorý jej bol odsúhlasený, dostala takmer 700 000 eur.

Podľa podmienok projektu mal mať Bidulský zmluvu s TUKE do roku 2021. Keďže spoluprácu s ním univerzita ukončila, neboli splnené ani podmienky projektu, bez ktorých sa na projekt nemôžu čerpať eurofondy. Podľa Nicholsonovej hrozia univerzite aj Slovensku pokuty a medzinárodná hanba. "Ak sa vedenie Technickej univerzity nespamätá, obrátime sa na Európsku komisiu," dodala poslankyňa.