Dojímavá spoveď rodiny mŕtveho Filipínca Henryho: Chceme vidieť vrahovi do tváre

Televízia Markíza odvysielala v Reflexe reportáž o tragicky zosnulom Filipíncovi Henrym. Jeho matka a sestra sú z činu zdrvené rovnako, ako zvyšok rodiny. Na Henryho budú spomínať ako na láskavého chlapca, ktorého najväčšou túžbou bolo cestovať a spoznávať krajiny. V každej krajine plánoval stráviť päť rokov. Začal na Filipínach, po piatich rokoch sa presunul do Malajzie a následne na Slovensko. Bohužiaľ, ďalšie krajiny už nespozná. Zomrel po brutálnom útoku Slováka Juraja Hossu.

Sestra cítila, že sa niečo deje

Henryho sestra Mina vedela o svojom bratovi, že je v osudnú noc v pizérii. "To bola posledná informácia, ktorú som mala," povedala sestra. Následne mal vyjsť von a uvidel svojich priateľov, pričom sa už pomaly schyľovalo k smrteľnému útoku, o ktorom 36-ročný mladík netušil. "Neviem, či s tým mužom hovoril, to naozaj netuším. Myslím, že môj brat mu povedal iba nie, ona je tu so mnou. Potom sa už všetko odohralo veľmi rýchlo."

Na snímke matka Henryho (v strede) a jeho sestra (vpravo).

Mina celý čas cítila, že sa niečo deje. "Nemohla som v tom čase spať," povedala sestra. "Prichádzali mi správy od jeho priateľov, ale neverila som im. Snažila som sa mu preto dovolať, ale neodpovedal." Krátko na to sa už dozvedela zdrvujúcu správu. Pre Minu je to obrovská strata. "Nie je len mojím bratom, ale aj najbližším priateľom a radcom. Bude mi veľmi chýbať. Vždy, keď vidím jeho fotku, plačem, ale musím byť silná, pretože som to ja, kto sa musí postarať o rodinu."

Chcem vidieť vrahovi do tváre

Pri otázke, či chce vidieť tvár vraha svojho brata odpovedala Mina rozpačito, no jasne. "V podstate áno, chcem ho vidieť," povedala Henryho sestra s tým, že nevie, čo by mu povedala. "Neviem, teraz mi nič nenapadá, možno keď ho stretnem osobne, tak sa ho spýtam, prečo si to môjmu bratovi urobil," uviedla.

Na Henryho tiež spomínala ako na veľkého cestovateľa. "Povedal mi, sestra mám plán. Každých päť rokov sa presťahujem do inej krajiny. Takže prvých päť rokov pracoval na Filipínach, následne bol päť rokov v Malajzii a potom sa presťahoval na Slovensko," porozprávala o jeho vzrušujúcich zážitkoch. Rodina v súčasnosti čaká na Henryho pozostatky, ktoré chcú previezť späť na Filipíny. "Jeho priatelia už naňho čakajú. Dokonca aj jeho priatelia z Malajzie sa ma pýtali, kedy si majú zarezervovať let na Filipíny. Chcú ho ešte poslednýkrát vedieť."

Na Slovensku sú dobrí ľudia

Henryho matka spomína na svojho najmladšieho syna ako na vzdelaného a odvážneho chlapca s túžbou precestovať celý svet. "Prvá vec, ktorú som sa ho spýtala, keď bol prvýkrát na Slovensku bola, či sú tu dobrí ľudia. Povedal áno, veľmi," povedala matka v reportáži.

V Bratislave Henry žil a pracoval len niečo vyše roka. Rodine na Filipínach stále pomáhal tým, že im posielal peniaze. "Je láskavý, priateľský a má veľa priateľov. Keď je doma v Manille, ostáva vo svojej izbe a číta knihy. Takto trávi čas. Má rád anglicky písané romány," spomína na svojho syna matka. Stále o ňom hovorila, akoby žil.

Brutálny útok v centre Bratislavy

Filipínec Henry John Acorda sa stal obeťou ohavného činu agresora Juraja Hossu. Dvaja muži začali obťažovať Henryho kolegyne, chcel ich ochrániť a práve to sa mu stalo osudným. Dvoma ranami ho útočník Juraj zabil. Henry podľahol zraneniam v ružinovskej nemocnici. Niektoré médiá zverejnili video brutálneho útoku. V súčasnosti obvinený Juraj nielenže kopol Filipínca do hlavy, zhodil ho na zem, bezcitne sa mu postavil na hrudník, fotil si ho a neprestával ho udierať. Ranou do hlavy mu spôsobil masívne krvácanie do mozgu. Sociologička označila takéto správanie za gesto lovca.

Polícii sa podarilo krátko po incidente zadržať a obviniť útočníka. Prokurátor okresnej prokuratúry nevidel v tomto prípade dôvod na väzbu a muža prepustil na slobodu. Po tom, čo ho prepustili na slobodu, sa na verejnosti zdvihla vlna nevôle a čin odsúdili aj politici a ministerka vnútra Denisa Saková. Krátko na to ho opäť zadržali. Juraj bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.