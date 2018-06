Spravodlivosť po slovensky: Sudca vyhlásil, že útočník Hossu je vo väzbe nezákonne!

Tragická bitka, po ktorej zomrel Henry Acorda, sa stala v centre Bratislavy v noci z piatka na sobotu 26. mája. Henry bránil dve svoje kamarátky, na čo mu obvinený Juraj uštedril brutálny kopanec do hlavy, Henry na následky zranení po niekoľkých dňoch v nemocnici zomrel.

Juraja polícia zadržala krátko po útoku. Posadila ho do cely policajného zaistenia a obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ ho chcel vo väzbe, no s podnetom sa okresný prokurátor nestotožnil. Útočníka preto prepustili na slobodu a znovu sa vo väzbe ocitol až tento pondelok po veľkom spoločenskom tlaku.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Je to v rozpore so zákonom

Šramko, ktorý je krajským sudcom v Bratislave, na portáli Právne listy uviedol, že to, čo sa stalo, je v rozpore so zákonom aj judikatúrou Najvyššieho súdu SR, a to aj v prípade, že prokurátor pri prvom zadržaní postupoval nesprávne.

„V tom­to sme­re je nut­né uviesť, že ak bol ob­vi­ne­ný opä­tov­ne za­dr­ža­ný v tej is­tej ve­ci a ak sa tak sta­ne za nez­me­ne­né­ho sta­vu, t. j. za sta­vu, keď ide o to is­té ob­vi­ne­nie za spá­chanie to­ho is­té­ho skut­ku a za dô­kaz­né­ho sta­vu, kto­rý tu bol už pri pr­vom za­dr­ža­ní, kto­ré skon­či­lo pre­pus­te­ním ob­vi­ne­né­ho zo za­dr­ža­nia na slo­bo­du, tak ide o pos­tup, kto­rým sa úče­lo­vo ob­chá­dza­jú us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku o za­dr­ža­ní," uviedol Šramko.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Kedy by ho mohli znovu vziať do väzby?

Podľa Šramka môže rozhodnutie o väzbe už raz prepusteného človeka prísť až po zmene relevantných dôvodov a nie po zmene opise skutku, ktorým bolo v tomto prípade prekvalifikovanie skutku. Opätovne zadržať obvineného je podľa neho možné, iba ak došlo k novým okolnostiam - ak by napríklad reálne hrozila obava, že obvinený utečie, bude sa skrývať, aby sa vyhol nástupu do výkonu trestu, alebo ovplyvňovať svedkov.

Zdroj: Jan Zemiar

Sudca zároveň tvrdí, že aj v prípadoch, keď si obvinený „zaslúži" byť vo väzbe, by sa tak malo stať iba v súlade so zákonom. „Po­ru­še­nie zá­ko­na by sa to­le­ro­vať ne­ma­lo, a to ani v prí­pa­de, ak k ne­mu ve­dú „dob­ré“ dô­vo­dy. Po­kiaľ pri­pus­tí­me po­ru­še­nie zá­ko­na pri roz­ho­do­va­ní o vza­tí ob­vi­ne­né­ho do väz­by raz, po­tom sa tak bu­de môcť stať vždy," uvádza.