Mrazivý osud Filipínca, ktorý zaplatil za pomoc ženám najvyššiu cenu: Zvrat vo vyšetrovaní útoku

BRATISLAVA - Smutný prípad Filipínca, ktorý zomrel po bitke v bratislavských uliciach, vrhá na Slovensko zlé svetlo. Sympatický Henry žil v Bratislave niekoľko rokov, kde aj pracoval. Polícia zadržala podozrivého muža, no stíhaný je na slobode. Do hry teraz vstúpil generálny prokurátor.

Henry John Serafica Acorda z Filipín žil v Bratislave, kde pracoval v IT firme. V osudný piatkový večer išiel s partiou kamarátov oslavovať do centra mesta narodeniny jedného z nich. Keď opustili reštauráciu, vybrali sa na diskotéku.

Nikto nemohol tušiť, ako tragicky sa večer skončí. Nadránom prechádzal Henry mestom, keď začul výkriky dievčat. Obťažovali ich Slováci. Filipínec sa dievčat zastal, a to sa mu, žiaľ, stalo osudným. Dobitý padol k zemi. Utrpel vážne poranenie hlavy. Na miesto dorazili do niekoľkých minút záchranári. Henryho s vypätím všetkých síl oživovali a v kritickom stave ho previezli do ružinovskej nemocnice. Tam, žiaľ, vo štvrtok vydýchol naposledy.

Polícia krátko po čine zadržala Juraja (28) z okresu Dunajská Streda a obvinila ho zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa po medializácii prípadu ujal. "Po konzultácii s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky trestnú vec okamžite prevzala Krajská prokuratúra Bratislava, ktorá bude vykonávať dozor s tým, že trestné stíhanie bude vedené pre podstatne závažnejšiu právnu kvalifikáciu," informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová a dodala: "Príslušné spisové materiály v predmetnej trestnej veci preskúma prokurátor Generálnej prokuratúry SR, pričom bude nariadená správová povinnosť, teda dohľad bude vykonávať prokurátor GP SR." Pri prekvalifikovaní môže brať vyšetrovateľ do úvahy aj fakt, že išlo o rasovo motivovaný čin. Trestná sadzba sa v prípade prekvalifikovania skutku a následného dokázania viny zvyšuje.

Obvinený je na slobode

Na obvineného Juraja spracoval vyšetrovateľ návrh na väzbu, prokurátor sa s ním nestotožnil. Prepustili ho na slobodu. IT firma, pre ktorú Henry pracoval, kontaktovala podľa našich informácií jeho rodinu na Filipínach. Nakoľko bola cesta pre Henryho rodičov finančne náročná, zaplatila im letenky. Rodina, priatelia, kolegovia, ale aj široká verejnosť sa z nešťastia nevie spamätať. Henry bol podľa blízkych dobrým mužom, ktorého v kolektíve obľubovali.

"Rodina zosnulého filipínskeho občana a ani Zastupiteľský úrad Filipín nás v danej veci nekontaktovali. V praxi to funguje tak, že si rodina zosnulého buď sama alebo v spolupráci so svojím veľvyslanectvom vyberie pohrebnú službu, ktorá prevoz (tela nebohého, pozn. red.) zabezpečí. Náš rezort do tohto procesu nevstupuje," informoval nás riaditeľ komunikačného odboru ministerstva zahraničia Igor Skoček.