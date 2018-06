Definitíva o väzbe pre Juraja, po jeho útoku zomrel Henry: Prvé slová po tom, čo putuje za mreže

Juraja, ktorý je obvinený zo zabitia Filipínca Henryho, polícia dnes o pol jednej popoludní predviedla pred sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I. Rozhodol, že bude stíhaný väzobne."Okresný súd Bratislava I vzal do väzby obvineného J. H. z dôvodov tzv. preventívnej väzby, t. j. dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Nakoľko zo strany procesných strán nebola podaná sťažnosť, rozhodnutie je právoplatné."informoval hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Polícia predvádza Juraja pred sudcu.

Jurajove slová, zdrvená sestra

Na otázku novinárov, čo by odkázal smútiacej rodine, Juraj povedal: "Veľmi ma to mrzí, do konca života si to budem vyčítať." Na otázku, či Filipínca kopol úmyselne, odpovedal: "Nie a ani si to nepamätám." Na ostatné novinárske otázky, či bol pod vplyvom alkoholu, alebo išlo o rasový motív, neodpovedal.

Kopanec, ktorý sa stal s najväčšou pravdepodobnosťou osudným. Zábery zverejnila TV Markíza.

Sestra nebohého Henryho pred novinármi na otázku, ako sa cíti, povedala, že chce plakať, ale snaží sa držať emócie na uzde. Na Slovensku sa cíti bezpečne, dodala.

Henryho sestra odpovedá novinárom.

Jurajovo zadržanie

Juraja polícia zadržala krátko po brutálnej bitke v centre Bratislavy ešte v posledný májový víkend. Posadila ho do cely policajného zaistenia a obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ ho chcel vo väzbe, no s podnetom sa okresný prokurátor nestotožnil a nepodal návrh na vzatie obvineného do väzby na súd. Juraja prepustili na slobodu.

Zronená rodina nebohého Filipínca na súde

Juraj putuje za mreže

Do hry ale vstúpil generálny prokurátor. Medzičasom, žiaľ, sympatický Henry v nemocnici zraneniam podľahol. Agresora Juraja opätovne polícia zadržala v piatok a na základe vydaného pokynu krajskou prokurátorkou skutok prekvalifikovala na zločin zabitia. V prípade preukázania viny hrozí Jurajovi trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.

"Dňa 3. júna dozorujúca a zároveň aj službukonajúca prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava podala na Okresný súd Bratislava I návrh na vzatie obvineného Juraja H. do väzby, a to z dôvodov tzv. útekovej väzby, ako aj z dôvodov tzv. preventívnej väzby," informoval hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Oliver Janíček. Ako nám potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I bude o návrhu na vzatie obvineného do väzby rozhodovať dnes.

Cez víkend vyplávali na povrch informácie z Jurajovho života. Rád navštevuje posilňovňu a podľa profilu na sociálnej sieti nie sú mu cudzie extrémistické názory. Na jednej z fotografií sa totiž obdivne vyjadruje na adresu kostýmu Ku klux klanu, ktorý nosievajú prívrženci rasistickej organizácie.

Osudný večer

Sympatický Filipínec Henry, ktorý žil a pracoval na Slovensku niekoľko rokov, sa bol v posledný májový piatok zabávať v centre Bratislavy s partiou kamarátov. Oslavovali narodeniny jedného z nich. Keď prechádzal mestom v sobotu nadránom, začul krik dievčat. Zastal sa ich, pretože ich obťažovala skupina Slovákov. Do Filipínca sa potom surovo pustil Juraj. Podľa svedka chcel Henry s priateľmi utiecť, no Juraj ho schmatol, hodil o zem a surovo bil a kopal do hlavy. Ťažko zranený Henry skončil v bratislavskej nemocnici, kde, žiaľ, uplynulý týždeň vo štvrtok vydýchol naposledy.

V súvislosti s týmto prípadom sa má budúcu stredu o šiestej hodine podvečer na bratislavskom Námestí SNP konať zhromaždenie.