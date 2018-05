Smrteľná nehoda na Seneckej ceste: Motorkár po náraze nemal šancu

Motorkár pri nehode zahynul.

SENEC - Na Seneckej ceste v smere do Senca dnes vyhasol život 34-ročného motocyklistu. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, nehoda sa stala krátko po 15:00. Motocyklista išiel na motocykli značky Yamaha smerom do obce Ivanka pri Dunaji a zo zatiaľ neznámych príčin narazil do ľavej zadnej časti pred ním idúceho vozidla Mercedes. Muž spadol na vozovku, kde ho zrazilo protiidúce osobné auto Opel Astra.