Poliak sadol za volant napriek zákazu: Opitý sa pri Košiciach prevrátil

K nehode došlo krátko pred 17.30 h, Poliak viedol auto zn. Citroën C6 na úseku cesty smerujúcej z Bankova na Čermeľskú ulicu v Košiciach. "Kolesom narazil do obrubníka a následne do svahu, v dôsledku čoho sa vozidlo prevrátilo na strechu. Podľa predbežnej lekárskej správy pri dopravnej nehode utrpela 31-ročná spolujazdkyňa, ktorej dychová skúška bola pozitívna, ťažké zranenia. Muž sa pri dopravnej nehode nezranil, bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 0,98 mg/l alkoholu v dychu (2,04 promile) a umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla Ivanová.

Predbežná škoda na vozidle bola vyčíslená na 5000 eur. V prípade dokázania viny hrozí Poliakovi trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.