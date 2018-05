Polícia upozorňuje kvôli protestom na dopravné obmedzenia v Bratislave: Toto odporúča vodičom

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti v súvislosti so zabezpečením nerušeného priebehu piatkového (4.5.) verejného pochodu spred budovy Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici na Námestie SNP a následného verejného zhromaždenia upozorňujú vodičov na obmedzenia dopravy. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.

"V čase od 16.30 h do ukončenia zhromaždenia je možné obmedzenie osobnej dopravy, prípadne mestskej hromadnej dopravy na Mýtnej ulici, Ulici Imricha Karvaša, Radlinského, Obchodnej, Mickiewiczovej, Ulici 29. augusta, Špitálskej, Kollárovom námestí, Námestí 1. mája, Hurbanovom námestí, Námestí SNP, Kamennom námestí, Štefánikovej a Vysokej ulici," priblížila Slamková.

Polícia odporúča vodičom, ktorí počas dňa budú parkovať na uvedených miestach, aby si do 16.30 h preparkovali svoje vozidlá na iné miesta, nakoľko to už potom pravdepodobne nebude možné. Dopravu v uvedených úsekoch bude usmerňovať polícia. "V tejto súvislosti vyzývame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a pokiaľ je to možné, aby na prejazd použili inú trasu," dodala Slamková.