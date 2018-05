Poškodení farmári žiadajú o pomoc: Obrátili sa na generálneho prokurátora

"Na základe doterajších skúseností nedôverujeme práci polície, preto sme poprosili o stretnutie s generálnym prokurátorom. Vážime si, že sa nás rozhodol prijať a vypočuť,“ uviedol farmár z okolia Košíc František Oravec. Farmári Generálnej prokuratúre SR podali hromadné trestné oznámenie. Jeho hlavným cieľom je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní - námietka zaujatosti k vylúčeniu policajtov Košického kraja a prokurátorov Okresnej prokuratúry Michalovce a Okresnej prokuratúry Košice - okolie z rozhodovania a vykonávania úkonov trestného konania.

Hromadné trestné oznámenie tiež poukazuje na prípady podania trestných oznámení ako aj priebeh trestných konaní, uvedených v podaní, za účelom opätovného zákonného a objektívneho posúdenia jednotlivých vecí. Farmári navrhujú vytvoriť zriadenie vyšetrovacej skupiny k posúdeniu predmetných vecí za účasti určeného dozorujúceho prokurátora.

Po posúdení predmetných vecí, v prípade opätovného rozhodovania a konania v predmetných veciach, farmári v trestnom oznámení navrhujú vylúčiť policajtov Košického kraja z rozhodovania o predmetných trestných oznámeniach a vylúčiť ich z vykonávania úkonov trestného konania. Zároveň navrhujú v svojich prípadoch vylúčiť prokurátorov Okresnej prokuratúry Michalovce a Okresnej prokuratúry Košice - okolie pri vykonávaní dozoru nad zákonnosťou rozhodnutí, resp. pri vykonávaní úkonov trestného konania.

Ako uviedli zástupcovia farmárov po stretnutí s generálnym prokurátorom, odchádzajú s pozitívnym pohľadom na vec. Zároveň sú však realisti, podľa nich pokiaľ sa budú veci prešetrovať, tak to bude korektné, ak nie, tak farmári stratia ďalšiu nádej. Na konkrétnych termínoch sa však nedohodli. "Mali by sa vylúčiť rodinné väzby, mali by sa vylúčiť okresné a krajské prokuratúry a malo by sa to začať riešiť z generálnej prokuratúry," informovali zástupcovia farmárov. Hromadné trestné oznámenie sa podľa zverejnených informácií týka 12 prípadov. "Prvýkrát za tri roky nás niekto vážne vypočul. Prvýkrát za tri roky nám ktosi deklaroval, že to bude sledovať, že to bude dozorovať. A dal tomu plnú vážnosť," povedal Oravec.

Prezidentka Vidieckej platformy Lucia Gallová zároveň informovala, že na piatok je naplánovaný protest stoviek traktorov po celom Slovensku. "Aktuálne máme nahlásených asi 13 miest, respektíve 13 trás. Sú to trasy od západu po východ," povedala. Podotkla, že dopravu nechcú blokovať, ale určite budú kolóny. "Budú to hlavné ťahy. Na juhu napríklad na Dunajskú Lužnú, Komárno, Nové Zámky," dodala.