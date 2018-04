Boss mafie Okoličány utiekol, zdrhol aj ďalší: Polícia zverejnila, čo sa dialo v deň odsúdenia

Najvyšší súd včera rozhodol v prípade procesu s východoslovenským bossom podsvetia. Roberta Okoličányho, Roberta Niguta a Jaroslava Potučka poslal za mreže na doživotie. "Najvyšší súd obžalovaným okamžite nariadil výkon trestu a zároveň vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu," informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

V prípade Róberta Okoličányho, Jaroslava Potučka a Jozef L. odoslal súd príkaz príslušnému útvaru Policajného zboru faxom. Ako doplnila Važanová, Najvyšší súd tak urobil bezprostredne po vynesení rozsudku a po následnom administratívnom spracovaní príkazu na dodanie do výkonu trestu. V prípade Róberta Niguta sa koná ako proti ušlému. Rozsudok Najvyššieho súdu je právoplatný a vykonateľný. Proti tomuto rozhodnutiu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.

Prečítajte si aj: Dostali dlhoročné tresty za závažné zločiny, no spravodlivosti sa vyhýbajú: Muži, ktorí majú pykať

Polícia pátra po Okoličánym

Ako informuje DenníkN, Okoličányho včera sledovali policajti. Mužom zákona ale utiekol do zahraničia, pričom včera dopoludnia mal byť ešte na východe. Dnes po ňom polícia vyhlásila pátranie. "Minister vnútra Tomáš Drucker verí, že sa aj v tomto prípade čo najskôr podarí dostať odsúdených do výkonu trestu, tak ako sa to polícií za posledné roky úspešne podarilo aj v takých prípadoch, keď osoby unikali spravodlivosti aj viac ako 10 rokov," informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Andrea Dobiášová.

Polícia prehovorila o včerajšom dni

Podľa Trestného poriadku súd (predseda senátu) nariaďuje výkon trestu. Len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať trest odňatia slobody, stalo vykonateľným, predseda senátu príslušného súdu ihneď vydá príkaz na zadržanie odsúdeného na účel jeho dodania do výkonu trestu odňatia slobody a zároveň nariadi výkon trestu.

Ak odsúdený nenastúpi na výkon trestu v lehote, ktorá mu bola poskytnutá, alebo ak je obava, že ujde, alebo sa bude skrývať, nariadi predseda senátu, aby bol do výkonu trestu dodaný. Zatknutie vykonávajú na podklade príkazu príslušníci Policajného zboru.

Stanovisko polície k zmiznutiu Okoličányho

− 17.4.2007 vyšetrovateľ PZ ukončil trestné konanie voči obvinenému Róbertovi Okoličánymu a spol. návrhom na podanie obžaloby.

− do 11.4.2018 prebiehalo súdne konanie, teda 11 rokov, ktoré s políciou nemá nič spoločné.

− Súdy a ani prokuratúra neoznamuje polícii dátumy pojednávaní a už vôbec nie spôsob akým bude v samotnej veci rozhodnuté.

− Podľa našich (policajných, pozn. red.) informácii malo včera dôjsť k odsúdeniu 13 osôb.

- Včera po skončení pojednávania, na základe proaktívnej žiadosti polície, boli o 14:28 hodine vydané príslušným predsedom senátu príkazy na dodanie do výkonu trestu voči trom osobám, ktoré boli odsúdené na doživotné tresty.

− Od momentu kedy polícia obdržala príkazy mohla začať konať v súlade so zákonom a uvedené osoby na základe príkazu zatknúť.

− Včera o 16:27 hod. polícia zatkla jednu osobu a vykonávajú sa ďalšie opatrenia na zatknutie dvoch osôb, voči ktorým boli príkazy vydané.

Od momentu ako polícia obdržala príkazy zo súdu realizuje všetky potrebné úkony na dodanie odsúdených osôb do výkonu trestu odňatia slobody.

Európsky zatykač v nedohľadne

Na Okoličányho, ktorého odsúdil za viacero vrážd, zosnovanie zločineckej skupiny a iné závažné trestné činy na doživotný trest odňatia slobody, nebude tak skoro možné vydať európsky zatýkací rozkaz. Najskôr by ho nemohli vypátrať v adrese trvalého bydliska košickí policajti či príslušníci Policajného zboru SR a až potom by do hry vstúpil prvostupňový Špecializovaný trestný súd v Pezinku.

Ten by mohol vydať spomínaný európsky zatýkací rozkaz až potom, keď mu bude doručený rozsiahly spisový materiál z NS SR a rozsudok tohto odvolacieho súdu. Potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Spis má v tejto dlhoročnej súdnej kauze takmer 20.000 strán.

Doručenie rozsudku a spisového materiálu podľa neoficiálnych informácií pre TASR môže trvať až týždne. V prípade neúspechu európskeho zatýkacieho rozkazu by potom mohol byť vydaný medzinárodný zatykač.

Pátranie po Leškovi

Najvyšší súd včera uložil Jozefovi Leškovi z Okoličányho gangu trest odňatia slobody 24,5 roka. Ani on nenastúpil do výkonu trestu, polícia po ňom pátra.

Pátranie po Nigutovi

Po Róbertovi Nigutovi, vplyvnom a nebezpečnom členovi gangu Róberta Okoličányho vo východoslovenskom podsvetí, polícia stále pátra. Vyplýva to z oficiálnej stránky slovenskej polície o hľadaných a nezvestných osobách. Pátra po ňom bezúspešne od októbra 2013. Dôvodom je európsky zatýkací rozkaz, pôvodný zatykač vydalo Okresné riaditeľstvo Košice - okolie.

Nigut bol obžalovaný z troch vrážd, pokusov o vraždu a ďalších závažných trestných činov. Keď Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku pôvodne prvý raz vo februári 2009 odsúdil Okoličányho na doživotný trest odňatia slobody, Nigut sa trestu vyhol. Z dôvodu, že skupina bola rozdelená na samostatné konania.

Následne NS SR pod vedením nebohého predsedu Milana Karabina rozsudok zrušil a vec vrátil ŠTS, aby skupinu spojil na jedno hlavné pojednávanie. Odvtedy sa proces s gangom predlžoval dlhé roky, pre rozličné obštrukcie zo strany obžalovaných, svedkov alebo advokátov. Nigut figuroval od roku 2010 aj v ďalšej kauze, keď polícia objavila v jednom košickom byte množstvo zbraní, vrátane samopalov, streliva, komponentov nástražných výbušných systémov. Polícia obvinila vtedy nielen jeho a ďalšie osoby, ale aj jednu košickú advokátku.

V stredu pred trojčlenným senátom NS SR figurovalo spolu 16 obžalovaných, ktorých prokurátor vinil z 20 skutkov. Podľa súdu sa mali jednotliví obžalovaní dopustiť trestných činov ako založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej a teroristickej skupiny, viacerých vrážd, nedovoleného ozbrojovania, lúpeže, vydierania, krádeže, poškodzovanie cudzej veci a ďalších. Pôvodná obžaloba na celú zločineckú skupinu bola podaná 27. apríla 2007 a súd do stredy vytýčil v tejto kauze približne 130 pojednávaní. V prípade figurovalo viac ako 200 svedkov. Ako uviedla vo štvrtok pre TASR hovorkyňa ŠTS v Pezinku Katarína Kudjáková, spis v tejto dlhoročnej kauze mal takmer 20.000 strán.Za ostatné týždne do výkonu trestu nenastúpúili traja zločinci.

Prokurátor konať nemohol

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry nemohol zo zákona konať v prípade zadržania východoslovenského bosa Róberta Okoličányho, ktorého v stredu (11.4.) Najvyšší súd (NS) SR odsúdil za viacero vrážd, zosnovanie zločineckej skupiny a iné závažné trestné činy na doživotný trest odňatia slobody.

Okoličány je podľa Denníka N už na úteku v zahraničí, podobne ako jeho údajná 'pravá ruka' Róbert Nigut. Po Nigutovi polícia bezúspešne pátra už od roku 2013. "Prokurátor je pri verejnom zasadnutí o odvolaní jednou zo strán tohto konania. Strany sú si v konaní pred súdom rovné. Prokurátor môže vykonávať len tie úkony, ktoré mu vyplývajú z Trestného poriadku v tom ktorom štádiu konania. Vzhľadom na to, že vo veci právoplatne rozhodol Najvyšší súd SR, predseda senátu odvolacieho súdu musí ihneď vydať príkaz na zadržanie odsúdeného na účel jeho dodania do výkonu trestu odňatia slobody a zároveň nariadi výkon trestu odňatia slobody a dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody," zdôraznila vo štvrtok hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová.

Takýto príkaz možno podľa jej slov vydať až po vykonateľnosti rozhodnutia - v tomto prípade po vyhlásení rozsudku. Takýto príkaz je vydávaný bez návrhu prokurátora. "Orgány činné v trestnom konaní, vzhľadom na štádium konania pred súdom - verejné zasadnutie o odvolaní, kde prokurátor je len jednou zo strán, nemôžu vydať príkaz na zadržanie alebo odsúdeného zadržať. Je to vo výlučnej pôsobnosti predsedu senátu odvolacieho súdu. V prípade, že predseda senátu takýto príkaz vydá, vykonávajú ho príslušné orgány Policajného zboru. V tejto veci teda prokurátor konať nemal a nemohol. Čo sa týka otázky prípadného sledovania osôb predtým, ako boli právoplatne odsúdené, s touto otázkou sa treba obrátiť na Policajný zbor SR," zdôraznila ďalej Predajňová.

Vecou by sa mali najskôr zaoberať príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, následne by sa mohlo pristúpiť k celoštátnemu pátraniu, pokiaľ by osobu nenašli v mieste trvalého bydliska. Až potom môže byť vydaný európsky zatýkací rozkaz a napokon medzinárodný zatykač.

Reakcia SaS na útek

Ak sa potvrdia informácie, že na doživotie odsúdený predstaviteľ východoslovenského podsvetia Róbert Okoličány nenastúpil do výkonu trestu, lebo ušiel do zahraničia, je to ďalšie hrubé zlyhanie polície. Platí to o to viac, že mal byť políciou sledovaný. Za týchto okolností vyslovujeme podozrenie, že za jeho útekom je podplatenie policajtov a žiadame dôkladné vyšetrenie tohto prípadu. Pýtame sa, či existuje v policajnom zbore nejaký funkcionár, ktorý za toto zlyhanie odstúpi z funkcie. Útek Okoličányho je ďalšou silnou indíciou, že organizovaným zločinom je prerastený celý štát a osobitne polícia, uviedol Ľubomír Galko, podpredseda SaS, tímlíder strany pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť.

Zločinci, ktorí nenastúpili do väzenia

Za posledné týždne do výkonu trestu nenastúpili traja zločinci. Najvyšší súd poslal na dlhoročné tresty Martina Jajcaya, Dávida Brtvi a Viliama Mišenku. Jajcaya uznal senát vinným z 13 rokov starej vraždy v Petržalke, Dávida Brtvu Najvyšší súd poslal za mreže na deväť rokov pre tunelovanie nebankoviek a Viliam Mišenka dostal 23 rokov v kauze výbuchu. Ani jeden z mužov do výkonu trestu nenastúpil.