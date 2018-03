Ind Nishit, obvinený z brutálnej vraždy Braňa, svoje nedosiahol: S TÝMTO sa môže rozlúčiť

BRATISLAVA - Zdalo sa, že z vraždy obvinenému Indovi Nishitovi T. svitá na lepšie časy. Začiatkom marca totiž požiadal okresný súd, aby bol stíhaný na slobode. Súd mu vyhovel, no prokurátor podal sťažnosť. Krajský súd teraz rozhodol, že Ind ostane za mrežami. Na slobode sa tak skoro nenadýchne.

"Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 29. marca 2018 zrušil uznesenie OS Bratislava I zo dňa 8. marca 2018 a žiadosť obvineného zamietol a väzbu nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka," informoval hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak a vysvetlil, že odvolací súd sa nestotožnil s dôvodmi súdu prvého stupňa ohľadom možnosti nahradenia väzby. "Rozhodnutie je právoplatné, obvinený zostáva vo väzbe," uzavrel.

Ind Nishit T. je stíhaný za vraždu futbalistu Braňa. Incident sa strhol uplynulý rok v jednu septembrovú noc. Nebohý Braňo sa dostal do konfliktu s ozbrojeným Indom. Po krvavej potýčke s nožom, Braňo klesol na zem a, žiaľ, vydýchol naposledy. Brutálna vražda z ulíc Bratislavy otriasla celou spoločnosťou. Do niekoľkých desiatok minút od hrdelného skutku polícia Inda dolapila. Krátko na to padlo obvinenie z vraždy a Ind skončil vo väzbe.

Tohto roku požiadal Nishit o prepustenie do domáceho väzenia s tým, že bude nosiť monitorovací náramok a odovzdá svoj cestovný pas. "Obvineného N. T. sudca prepustil z väzby na slobodu. Väzbu obvineného nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rovnako mu podľa Trestného poriadku uložil povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu, adresy trvalého bydliska alebo prechodného bydliska," uviedol ešte v marci o rozhodnutí okresného súdu Adamčiak.