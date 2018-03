Opitá Bratislavčanka so svojím dieťaťom (3) havarovala na diaľnici: Poriadne nafúkala

Na diaľnici D2 kúsok od Bratislavy sa 27. marca v poobedňajších hodinách stala desivá nehoda. Angelika (30) so svojím 3-ročným dieťaťom nestihla zareagovať na brzdiacu kolónu áut. Následne strhla volant do pravej strany a nabúrala do tlmiča nárazu. Jej fiat odhodilo do pravého jazdného pruhu diaľnice. Keď polícia podrobila ženu dychovej skúške, bolo jej nemeraných 2,13 promile alkoholu v krvi. „Na základe zistených skutočností policajti vodičke na mieste zadržali vodičský preukaz, obmedzili ju na osobnej slobode a eskortovali na príslušné policajné oddelenie,“ uviedla polícia na svojom facebooku.

Na dregeri je hodnota uvedená v mg/l

Žena sa zranila ľahko, dieťa neutrpelo žiadne zranenia. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov bola 30-ročná Angelika z Bratislavy povereným príslušníkom obvinená z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ ozrejmila polícia s tým, že v prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Polícia prípad vyšetruje v tzv. super rýchlom konaní.