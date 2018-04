Z opitého Rusa si uťahujú na internete: FOTO Volgu "odparkoval" jedinečným spôsobom

MOSKVA - Pobavenie v Rusku vyvolal päťdesiatročný vodič, ktorý za volant staručkej Volgy vliezol v takom stave, že ju nakoniec nabúral do vojnového pomníka s tankom T-34 v centre Kurganu na južnom Urale.

"Triezvy by to neurobil!" a "Vyrazil do útoku a rozhodol sa pre zrážku s tankom," komentujú posmievači na sociálnych sieťach počínanie šoféra, ktorý z kurióznej nehody podľa dopravnej polície vyviazol bez zranení.

Škody na pamätníku podľa internetového denníka Gazeta.ru už ocenili znalci z radnice. Uistili, že do 9. mája, kedy celé Rusko oslavuje víťazstvo nad nacistickým Nemeckom, bude pomník zase ako nový. "Poškodený obklad opravíme na účet mestského rozpočtu a následne predložíme účet vinníkovi dopravnej nehody," odkázala radnica.

Miestny denník Kurgan i Kurgancy si na svojom webe povzdychol, že naraziť na opitého vodiča nie je v Kurganskej oblasti žiadnou vzácnosťou: počas 26 aprílových dní dopravní strážnici pristihli 270 vodičov "pod vplyvom". Polícia sa preto rozhodla počas posledného aprílového víkendu vykonať operáciu "Opitý vodič", čiže podniknúť skutočne masívny záťah na tých, čo si nezrieknu alkoholu ani za volantom.