Streľba pred kostolom: VIDEO 22-ročný muž zabil 5 ľudí a 4 sú ranení, strelca zabila polícia

K streľbe došlo na palacinkovom festivale, ktorý tento týždeň prebieha v Kizľare. Podľa jej údajov zomreli pri útoku piati ľudia, vo všetkých prípadoch išlo o ženy. Štyri zomreli na mieste, piata podľahla svojim zraneniam v nemocnici. Štyri osoby tiež utrpeli zranenia.Agentúra uviedla, že streľba sa odohrala v nedeľu večer pred kostolom v meste Kizľar pri hraniciach s Čečenskom. Polícia útočníka, ktorý strieľal z loveckej pušky, zabila. Motív jeho činu nie je známy.

„Ľudia vychádzali z kostola po večernej bohoslužbe, keď na nich začal strieľať. Štyria ľudia boli zabití. Páchateľa zastrelili. Dvaja policajti a jedna žena boli zranení,“ povedal starosta Kizľaru Alexandr Šuvalov.

PHOTOS: Site of #shooting in #Dagestan, shooter’s gun and body seen on site https://t.co/n1M7293MWB pic.twitter.com/WvvJsx1j38