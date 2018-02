Polícia žiada o pomoc pri pátraní: Viktória (17) odišla z domu, viac sa neozvala

Mladistvá Prievidžanka je vysoká asi 179 centimetrov, štíhlej postavy. Má hnedé oči a čierne po pás dlhé vlasy, ktoré nosieva stiahnuté do vrkoča. Naposledy mala na sebe oblečené šedé tričko s dlhým rukávom, roztrhané šedé rifle a čiernu bundu s kapucňou a kožušinkou dlhú pod zadok. Obuté mala oranžovo-čierne tenisky značky Adidas s krémovou penovou podrážkou. So sebou mala béžovú kabelku so zlatým vybíjaním.

"Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypátraniu hľadanej osoby, môžu občania oznámiť na najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú policajnú linku 158. Prípadne, na stálu službu Obvodného oddelenia Policajného zboru Prievidza na telefónnom čísle 096127 3755 alebo priamo na Kriminálnu políciu v Prievidzi na telefónnom čísle 0961273374," vyzvala Antalová.