O majetku poisťovne Rapid life rozhodol súd: Pôjde do konkurzu

Ilustračné foto

KOŠICE - Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok životnej poisťovne Rapid life so sídlom v Košiciach. Vyplýva to z uznesenia zverejneného v pondelok v Obchodnom vestníku. Správkyňou konkurznej podstaty ustanovil súd Danu Husťákovú. Tá má do 15 dní vypracovať a predložiť podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a ďalších vykonaných úkonoch. Po vyhlásení konkurzu majú klienti Rapid life na uplatnenie si svojich pohľadávok 45 dní.